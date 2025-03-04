廉署接2058貪污投訴 按年升3% 涉政府部門增6%

廉政公署去年接獲2,058宗與選舉無關的貪污投訴，按年上升3%；主要因涉及政府部門及公共機構的投訴增加，分別升6%及26%，而七成投訴涉及私營機構，按年則微跌0.1%。審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思指，投訴的數字每年均有升降，而投訴最終未必會作出檢控；並認為整體公務員隊伍保持廉潔守正，未見有集團式貪污情況。 廉署4個諮詢委員會交代去年廉署工作，共收到2,058宗貪污投訴，其中1,636宗為可追查個案，按年分別升3%及4%。23%(480宗)投訴涉政府部門，按年升6%，其中342宗可追查。被投訴最多的3個政府部門為警務處(108宗)、懲教署(44宗)和食環署(40宗)。其中懲教署的投訴，按年漲144%；約10宗為懲教署主動轉介至廉署，去年亦無懲教人員被廉署檢控。

公共機構佔投訴7%，共140宗，其中109宗為可追查的投訴，分別增26%和36%；以醫管局(25宗)、港鐵公司(15宗)及香港賽馬會(12宗)的投訴最多，按年增4%、275%及200%，港鐵和馬會的投訴涉行政人事管理，不涉及服務或業務問題。 陳智思指，投訴的數字常有升降；過去5年間，廉署每年平均收到約548宗涉及政府人員的投訴，較去年的480宗多，故無需將投訴數字作單一指標、刻意逐年比較。 私營機構涉1,438宗投訴，其中1,185宗為可追查的投訴，微跌0.1%和0.3%。錄得最多投訴機構界別為樓宇管理業(509宗)、建造業(190宗)，和金融及保險業(140宗)。他認為，數字顯示香港續保持肅貪、反貪文化，市民對政府人員和商界的誠信及問責要求高。

廉署去年檢控207人，涉104宗案件，有119人被定罪。年內有16名公務員涉貪污或其他違法行為被檢控；而轉介相關決策局和部門考慮作紀律處分和行政處理的政府人員共64名，涉及31宗案件。廉署去年偵破多宗矚目貪污案，包括起訴2名「三跑道系統項目」分判商的工頭，涉向58名輸入勞工共索賄逾600萬元。配合政府推出的人才政策，廉署會向相關人士加強教育和宣傳，包括為所有外勞抵港8周內辦防貪講座，提醒他們切勿以利益換取工作。就廉署去年11月在總部開設的咖啡店，已接待超過5萬名訪客。