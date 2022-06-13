廉署控3人涉偽造患癌證明　騙3750萬元保費

廉政公署(廉署)今日落案起訴3人，涉嫌串謀詐騙一間保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償，騙取共約3,750萬元保險費，涉及10份保單。案件明日在東區裁判法院審訊。

串謀 安排 癌症患者冒充保單持有人

廉署指，3名被告包括43歲友邦保險前保險代理王家強、44歲司機羅俊傑，及40歲裝修工人梁偉鍵，被控2項串謀詐騙罪。3人涉嫌在2017年至2020年期間，藉安排患有癌症的梁偉鍵，冒充羅俊傑等多名保單持有人，到多間醫療機構進行檢查，以取得患癌證明，向友邦保險申請危疾及醫療保險索償。

當中前保險代理王家強另外涉及4項相類罪名，以及3項偽造病假紙罪，廉署調查指，王家強為上述10份保單的經辦代理人，以及其中6份保單的持有人。該10份保單的危疾及醫療費用索償申請涉款共約3,750萬元。

廉署呼籲保險業從業員必須恪守廉潔誠信，市民及投保人切勿參與任何保險貪污非法勾當。為協助保險業界堅守誠信，防範貪污舞弊，防止貪污處與保險業界合作，編製《保險公司防貪指南》，以協助保險公司建立及加強其主要營運範疇，例如核實索償程序的防貪能力。



廉署將繼續與保險業界合作，為從業員提供誠信培訓，詳情可聯絡社區關係處香港商業道德發展中心。廉署同時為保險公司、保險從業員及保單持有人製作防貪資訊—「保險業道德資源網站」：hkbedc.icac.hk/insurance/tc。