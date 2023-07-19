廉署推出「菁英誠信領袖計劃」 70名大專高中生參與

廉政公署推出全新「菁英誠信領袖計劃」，為大專及高中生度身訂造以反貪和國際視野為主題的誠信領袖培訓，透過多元化的反貪訓練和交流活動，裝備他們成為具誠信及承擔、擁有國際視野的未來領袖，與廉署共同維護社會廉潔，守護香港法治。

參與計劃的學員昨(18日)起參與廉署為計劃而設、為期兩天的領袖訓練營，親身體驗調查和執法工作和了解香港反貪法例，讓學員裝備自己，有助他們在計劃中發揮所長。

廉政專員胡英明今日在計劃啟動禮與多位「菁英誠信領袖」交流，並帶領「菁英誠信領袖」宣誓，承諾擁護法治，竭盡所能承擔使命，為國家及香港廉政建設作出貢獻。計劃有70位「菁英誠信領袖」參與，分別來自全港12間大專院校及18間中學。

胡英明：助學員加深對廉署認識

胡英明表示，計劃有助學員加深對廉署肅貪倡廉工作的認識，更可透過親身交流體驗，了解國家反貪腐工作和經貿發展。

胡英明又指，堅守法紀及肅貪倡廉的信念只是第一步。學員要把握學習機會，深入了解國家對反腐敗工作的決心及廉政建設的成果，並同時開拓國際視野，以宏觀角度思考如何發揮香港誠信優勢。

「菁英誠信領袖計劃」建基於五個核心理念—拓闊學習經歷、培養領導才能、建構國際視野、建立團隊精神及親身參與體驗。

學員未來一年將分別參與一連串領袖培訓活動，包括到訪粵港澳大灣區的反腐單位、由廉署人員帶領出席國際反貪會議和活動、會見不同界別的社會領袖，及到訪紀律部隊和其他政府機構等。透過這些活動，廉署希望可拓闊學員的反貪視野，加強反貪信念，並了解香港司法制度及法治的重要。