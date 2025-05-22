廉署搗罕見造假案拘10人 涉港人首置盤 鋼筋疏咗 少咗 幼咗 冇咗 長實：高度關注正商後續處理

廉政公署偵破一宗涉及住宅項目地盤的罕見貪污造假案。觀塘區安達臣道長實「港人首置」項目地盤，有分判商涉嫌透過金錢、高級餐廳和夜總會等款待，行賄工程監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程，懷疑藉此提高利潤。調查發現項目鋼筋出現不同程度問題，大判、分判商東主與員工及顧問公司員工等10人落網。長實表示高度關注案件，目前正與屋宇署商討適當後續處理。 去年8月廉署接獲舉報指，安達臣道一個正興建的私人發展項目，有分判商懷疑想提高利潤，透過貪污賄賂地盤監督工程人員，換取「隻眼開隻眼閉」寬鬆監管，容許紮鐵工程有不符合圖則的鋼筋配置。經調查後，廉署上周拘捕10名年齡介乎29至52歲男子，涉嫌行賄、受賄、串謀詐騙和使用虛假文書等罪行，包括1名總承辦商員工、5名分判商東主、經營者或員工，以及4名工程顧問公司駐地盤監督工程人員。消息指，涉案項目是長實在安達臣道的「港人上車首置盤」。

項目共6座全發現同類情況 廉署執行處總調查主任雷家聰指，起初投訴只牽涉項目6座大廈的其中一座，調查後再發現餘下5座均有同類情況。他稱，有分判商涉嫌提供不同「甜頭」與款待換取寬鬆監管，包括價值數千元至數萬元不等的利是、大量月餅券、到人均消費2,000元至3,000元的高級餐廳用膳，以及到夜總會消遣2萬至3萬元等，總涉款和禮物總值仍在調查。涉事地盤去年10月已被屋宇署飭令停工，廉署其後進行俗稱「開皮」的大規模鑿開石屎檢查。雷家聰指，發現多處鋼筋配置出現不同程度偏離圖則的設計，「當中包括疏咗、少咗、幼咗、冇咗、冇扣到，甚至係移咗位」，個別樓層之間柱位鋼筋最多移位530毫米。他續稱，有被捕人承認未有檢查出問題的鋼筋配置並在表格虛報檢驗符合圖則設計，又發現有分判商要求前線工人減少使用鋼筋，地盤紮鐵工人數量亦有減少，在節省材料與薪酬開支後分判商便可「賺多啲」。



結構無明顯危險 已要求加固或重造 屋宇署總結構工程師高美儀指，檢查後發現大廈整體主力鋼筋數目較圖則所示缺少不多於10%，在考慮整體配置、周邊混凝土牆設計後，認為足以分擔負荷、負載，事件未有對大廈結構構成明顯危險，但已經要求項目註冊結構工程師和註冊承建商，提交事故報告和補救方案，包括為建築物局部加固、拆卸部分構件並重新落鋼筋及石屎，又考慮檢控有關人士。 重申絕不姑息違法事件 廉署執行處首席調查主任鄭礎明形容，今宗案件非常罕見，調查期間亦有專業人士持同樣看法，又說向被捕人士了解後，有信心確認今次屬個別事件。高美儀同樣強調這宗案件是罕有的個別事件，重申政府絕不容許和姑息違法行為，屋宇署建築工程監管制度嚴謹、運作良好，並會加強抽查。長實回應查詢稱，對安達臣道發展項目之地盤分判商涉嫌行賄顧問公司員工表示高度關注，集團已初步完成檢視項目工程，並正與屋宇署商討適當後續處理，強調支持廉政公署的行動，保障香港廉潔營商環境。房屋局指，會配合相關政策局及部門後續工作，並敦促發展商盡快按要求跟進，使地盤盡早達到復工標準，以及在符合規定、安全等前提下，盡量追回受影響進度。