廉署擬明年設「香港國際廉政學院」　反映廉潔情況說好香港故事

廉政公署今日(6日)公布年度工作回顧及前瞻，表示本港貪污情況繼續受控，去年接獲1,835宗貪污投訴，較前年下跌429宗。廉署另指，現正整合現有資源及設施構建「香港國際廉政學院」，廉政專員胡英明接受傳媒訪問時指，學院計劃在明年成立，會針對不同行業的管理層提供反貪培訓，長遠希望學院課程成為資歷架構認可的一部分。廉署稱，希望向國際社會真實反映香港的廉潔情況，說好香港故事。

針對不同 行業管理層提供培訓

明年成立50周年的廉署正計劃設立「香港國際廉政學院」，學院會持續提供反貪訓練課程，對象涵蓋國際反貪機構人員及本地執法機構，亦為香港的公營及私營機構人員舉辦策略性的反貪培訓，推廣及深化廉潔文化。廉政專員胡英明接受《有線新聞》訪問時補充，針對行業的管理層，可能包括銀行業、工務工程、保險等高危行業。他說雖然沒時間表何時做到，但舉例指機管局未來有很多工程，正構思如何幫助管理人員加強反貪防貪能力。

盼獲資歷架構認可 胡英明：未來某些工種須上課

廉署指，學院亦會提供平台讓海外機構人員了解內地及香港在反腐敗工作的決心及成果，亦計劃利用學院透過國際平台優化香港廉潔度的調查，向國際社會真實反映香港的廉潔情況，說好香港故事，最後會積極探討為學院的課程提供資歷架構認證。胡英明在訪問中，希望將來可能領牌或從事某些工種，一定要上廉政學院某些課程，當中最好要加入評分標準。

另外，廉署去年接獲1,835宗貪污投訴(不包括選舉投訴)，按年跌近兩成約429宗，涉及政府、公共機構及私營機構的貪污投訴數字均下跌，其中以私營機構的跌幅較為顯著。廉署相信貪污投訴下跌主因是去年初第五波疫情導致經濟活動減少，情況有如2020年疫情爆發初期；而去年共有204人在104宗與選舉無關案件中被檢控(2021年則有190人在106宗案件中被檢控)，以案件人數及宗數計的定罪率分別為80%及82%。