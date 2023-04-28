廉署查貪污揭欺詐按揭貸款390萬　57歲公司董事判囚10個月

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名按揭貸款申請人虛報職業及薪金，詐騙一間財務公司向他批出按揭及裝修貸款合共390萬元，被告今日(28日)在東區裁判法院被判入獄10個月。57歲公司董事司徒強生，早前被裁定兩項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。裁判官何慧嫻判刑時指，考慮到本案控罪性質、被告在案中的角色及其犯案手法，以及所涉及的貸款金額，法庭須判處被告監禁式刑罰。

被告在申請表報稱任職工程總監逾10年月薪約20萬

案情透露，被告於2018年5月透過一間財務中介公司向華僑永亨信用財務有限公司申請按揭及裝修貸款合共390萬元。他在申請表上報稱在一間工程公司任職工程總監逾10年，月薪約20萬元，並隨表附上相關工作證明及銀行結單。永亨財務最終批准被告的貸款申請，共390萬元貸款分別於2018年6月底及8月底被提取。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，調查發現被告從來沒有在該工程公司工作，該公司亦從來沒有向他發出工作證明。調查又發現被告曾把數筆20萬元現金存入其銀行戶口，以假裝每月收取薪金。如永亨財務知悉被告的按揭及裝修貸款申請及證明文件載有虛假資料，便不會批准其申請。永亨財務在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由大律師陳永淦代表出庭，並由廉署人員何恩賜協助。