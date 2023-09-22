廉署瓦解歷來最大的樓宇管理維修貪污集團　合約總值約5.2億

廉政公署今年1月初採取大型執法行動，瓦解一個樓宇管理維修貪污集團，拘捕49人，包括集團的骨幹成員。而昨日落案起訴23人，包括21男2女，年齡介乎38至73歲，有12名是中間人、1名工程顧問、5名工程承辦商、3名業主立案法團或法團成員、2名物業管理公司職員，被控串謀向代理人提供利益、串謀使代理人接受利益的11項罪名。

廉署執行處首席調查主任余顯麗簡介，被捕人士涉及在2018年年初至今年年中，串謀行賄、串謀詐騙及受賄，當中涉及10個住宅及商用樓宇的多個大型維修工程、物業管理合約、工程顧問合約、升降機及冷氣合約。案件涉及5個私人屋苑、1個居屋屋苑、2棟私人大廈、1棟商廈及1間商場，分布全港九新界，甚至是離島，廉署形容集團滲透力極強。而合約總值約5.2億，個別合約金額46萬至1.6億不等，牽涉賄款合共超過650萬元，最大筆賄款是200萬元，無論是檢控人士數目、涉案工程總值或賄款總金額，都是廉署歷來就樓宇管理及維修最大型的檢控個案。