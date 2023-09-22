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2023-09-22 13:06:32

廉署瓦解歷來最大的樓宇管理維修貪污集團　合約總值約5.2億

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廉署瓦解歷來最大的樓宇管理維修貪污集團　合約總值約5.2億(陳奕釗攝)

廉署瓦解歷來最大的樓宇管理維修貪污集團　合約總值約5.2億(陳奕釗攝)

廉政公署今年1月初採取大型執法行動，瓦解一個樓宇管理維修貪污集團，拘捕49人，包括集團的骨幹成員。而昨日落案起訴23人，包括212女，年齡介乎3873歲，有12名是中間人、1名工程顧問、5名工程承辦商、3名業主立案法團或法團成員、2名物業管理公司職員，被控串謀向代理人提供利益、串謀使代理人接受利益的11項罪名。

廉署執行處首席調查主任余顯麗簡介，被捕人士涉及在2018年年初至今年年中，串謀行賄、串謀詐騙及受賄，當中涉及10個住宅及商用樓宇的多個大型維修工程、物業管理合約、工程顧問合約、升降機及冷氣合約。案件涉及5個私人屋苑、1個居屋屋苑、2棟私人大廈、1棟商廈及1間商場，分布全港九新界，甚至是離島，廉署形容集團滲透力極強。而合約總值約5.2億，個別合約金額46萬至1.6億不等，牽涉賄款合共超過650萬元，最大筆賄款是200萬元，無論是檢控人士數目、涉案工程總值或賄款總金額，都是廉署歷來就樓宇管理及維修最大型的檢控個案。

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涉及10個住宅及商用樓宇

大埔新興花園

元朗合益商業中心

荃灣荃錦中心

葵涌華景山莊1A

大嶼山愉景灣第一期碧濤

大嶼山愉景灣第五期頤峰

北角健威花園

鰂魚涌Mount Parker Residences

觀塘興達大廈

尖沙咀運通商業中心

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私人住宅個案提供最大筆賄款200萬元

廉署執行處總調查主任吳兆基表示，涉案的中間人向工程承辦商、多名法團或業主委員會成員、工程顧問、物業管理公司職員提供賄款，影響不同環節並令自己中標等。他介紹其中一個私人住宅大廈的個案，有3名中間人涉嫌向大廈法團主席以及多名法團職員行賄，提供200萬元賄款，以取得大廈價值2,000萬元的大維修工程及物管合約。另一個案牽涉私人屋苑，5名中間人向物管公司職員提供32萬元賄款，以取得1,590萬元的大維修工程合約。而其中一個涉及商業大廈升降機優化工程合約的個案中，5名被告，包括中間人、工程承辦商、物業管理公司職員及工程顧問，涉嫌串謀詐騙商廈法團，令到制定標書時排除其他競爭對手，取得300萬元的合約。

案件涉及北角健威花園(陳奕釗攝) 案件涉及北角健威花園(陳奕釗攝) 案件涉及北角健威花園(陳奕釗攝)

廉署不排除更多人被捕

廉署表示今次案件搜證困難，貪污過程隱蔽，團隊馬不停蹄、日以繼夜地調查，及時採取行動及作出堵截，令大部分涉案樓宇維修工程仍未批出合約予涉案人士，會聯絡相關持份者以便作出適當跟進。而相關調查仍進行中，不排除會再採取行動及拘捕更多人士。署方提及樓宇維及管理項目直接影響市民，所以一直關注此類與民生息息相關的貪污案，已有專責調查組處理樓宇管理及維修貪污的投訴。而樓宇管理及維修程序複雜，牽涉招標、工程監管、法團運作等程序，存在一定貪污風險，署方同時會從教育及預防入手。

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