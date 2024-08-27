廉署競委打擊樓宇維修貪污圍標 再拘5人 集團涉38項工程逾10億合約

廉政公署與競爭事務委員會早前進行聯合行動，打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為。兩機構於上周三及四(21日及22日)拘捕5人，他們與今年4月搗破的樓宇維修工程貪污及圍標集團有關，涉以中間人向業主立案法團成員提供利益，確保由犯罪集團獲得工程。案件至今共拘捕25人，涉38個維修工程，合約總值逾10億元。
廉政公署與競委會就4月搗破的樓宇維修工程貪污及圍標集團事件作進一步調查，發現集團在更多屋苑及不同維修工程中均有貪污和圍標行為；涉及38個分別位於港島、九龍、新界的住宅屋苑、單棟住宅大廈，以及工業大廈維修工程。涉案工程合約總值超過10億元，其中價值最高的一項工程高達2.6億元。
兩港島屋苑工程合約涉1.4億元
在38個工程項目中，有2個港島屋苑工程同時涉貪污和反競爭行為。集團骨幹成員涉嫌透過中間人，向法團成員提供利益，確保由犯罪集團控制的兩間建築工程公司，分別取得兩個屋苑的維修工程合約，價值合共1.4億元。同時，該38個住宅屋苑/大廈及工廈的維修工程招標期間，涉案公司及人士涉嫌直接，或透過中間人交換並協調投標價格，部分工程承辦商則作掩護式投標，以操控投標結果。據悉，涉及港島的兩個屋苑為柴灣的樂翠臺及西營盤的海都樓。
廉政公署執行處首席調查主任吳兆基表示，廉署與競委會據法庭手令搜查了共約20個地點，包括多間工程承辦商、顧問公司及物業管理公司的辦公室，以及涉案人士的住所，並檢走多項證物，包括多部電腦及手提電話，以及與樓宇維修工程相關的招標文件等。
吳兆基續指，今次行動拘捕多5人，其中兩人為時任法團成員，兩人為中間人，其餘的一人為承辦商 ；另外廉署亦會見了其他承辦商、顧問、中間人、物管及法團等22人。他續指，兩次聯合行動中，最高賄款達100萬元，而涉及貪污罪行的維修工程並未執行。
競委會調查組主管區瑋略補充，4月的聯合行動後，競委會分析證據，發現有更多工程也出現圍標，因而擴闊調查範圍。他稱38個工程有6個屬工廈工程、32個為住宅或屋苑工程，但不便透露涉案的屋苑地點、以及業主平均因為圍標而多支付的金額，並陸續會與相關持份者了解招標情況。
4月中搗破新冒起圍標集團
是次行動為今年4月中聯合行動的延續，當時廉署及競委會成功打擊一個新冒起圍標集團，涉及6份工程合約，包括兩個位於港島的住宅屋苑及商住樓宇，以及4個位於新界的住宅屋苑及工業大廈的多項維修工程項目，合約總值約1.8億元，個別合約金額由數百萬元至數千萬元不等。
首次行動拘捕17男3女，包括集團主腦及骨幹成員，涉案公司及人士涉嫌行賄受賄及從事反競爭行為，以操控樓宇維修工程的招標程序，將工程標價誇大，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，並操控監督維修工程及發放工程費用，違反《防止賄賂條例》及《競爭條例》。
懷疑維修工程涉貪應盡快舉報
廉署呼籲，如業主或任何人士懷疑樓宇維修工程涉及貪污，應立即致電廉署舉報貪污熱線25 266 366舉報或查詢。競委會則希望任何人士，如可就個案或有關反競爭行為提供資料，請盡快透過電話(3462 2118)或電郵([email protected])與競委會聯絡，而認為自己可能已從事或牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作(寬待熱線：3996 8010、電郵：[email protected])。