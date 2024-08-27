廉署競委打擊樓宇維修貪污圍標 再拘5人 集團涉38項工程逾10億合約

廉政公署與競爭事務委員會早前進行聯合行動，打擊樓宇維修工程貪污和圍標行為。兩機構於上周三及四(21日及22日)拘捕5人，他們與今年4月搗破的樓宇維修工程貪污及圍標集團有關，涉以中間人向業主立案法團成員提供利益，確保由犯罪集團獲得工程。案件至今共拘捕25人，涉38個維修工程，合約總值逾10億元。 廉政公署與競委會就4月搗破的樓宇維修工程貪污及圍標集團事件作進一步調查，發現集團在更多屋苑及不同維修工程中均有貪污和圍標行為；涉及38個分別位於港島、九龍、新界的住宅屋苑、單棟住宅大廈，以及工業大廈維修工程。涉案工程合約總值超過10億元，其中價值最高的一項工程高達2.6億元。

