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2025-03-28 10:30:00

廉署胡英明籲勿轉載立法會選舉投白票帖文 「見一宗拉一宗」

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廉政專員胡英明 (中通社)

廉政專員胡英明 (中通社)

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立法會換屆選舉年底舉行，廉政專員胡英明表示，法例清楚寫明，任何人如透過公開活動煽動他人不投票或投無效票，均屬違法，公眾不要轉載和分享有關言論。胡英明強調，廉署會強硬執法，「見一宗拉一宗」，公眾不要存有僥倖心態。

以往曾有人呼籲他人投無效票而被捕及檢控，胡英明接受訪問時說，因應選舉，廉署會跟進網上資訊，及與持份者講解要注意事項。他說，廉署負責執行《選舉（舞弊及非法行為）條例》，確保選舉公平公正，不容任何人破壞。

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輸入勞工應遵守香港法律

當局近年擴大輸入勞工計劃。胡英明表示，因有數萬人來港，要向他們講解香港情況，要遵守香港法律。廉署人員到來港工作的地盤勞工的宿舍，講解在港工作不用繳費，亦曾有勞工挺身而出舉報，廉署跟進執法作出拘捕和檢控。廉署亦有就高才通來港人士進行宣傳，包括拍攝防貪資訊短片及提供聯絡方法。

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廉署去年接獲的貪污投訴按年增加3%。胡英明說，要關注實際檢控數字，因貪污投訴門檻很低。他透露，本港過去5年每年平均的整體貪污投訴個案約2000宗，公私營佔比為3:7，約八成可追查，最終檢控佔約5%，其中政府部門的年均投訴個案約550宗，約七成可追查，最終檢控佔2%至3%。私營方面，過去數年的投訴集中在金融保險業、建造業及樓宇管理等，而在大型項目或政府工程前，廉署會向相關政策局提供防貪意見。

去年涉及懲教署的貪污投訴，按年上升一倍。曾任懲教署署長的胡英明形容，監獄情況複雜和特殊，監獄內亦張貼很多投訴渠道資訊，但經廉署調查後可落案起訴的只有零星個案，由2018年至2024年每年只有0至2宗檢控個案。

原文刊登於 香港電台

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