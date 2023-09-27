熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-27 23:14:55

廉署與機管局合作辦誠信領導課程 冀提升業界管治水平

分享：
廉政公署與機管局合作辦「工務工程管理人員誠信領導課程」。(廉署提供)

廉政公署與機管局合作辦「工務工程管理人員誠信領導課程」。(廉署提供)

為了協助加強建造業管理人員進一步提升業界管治水平，廉政公署與機管局合作，舉辦為期兩日的「工務工程管理人員誠信領導課程」。課程由資深前線調查人員解說近年貪污情況，並透過廉署近年真實個案，深入剖析近年工務工程常見犯案手法，透過互動形式向學員講解防貪法例要點及公職人員行為失當等罪行。

Ad Block

廉政專員胡英明頒授證書予近30位完成課程的機管局管理人員，他在結業儀式致辭時表示，誠信是社會和國家發展的基石，對於工程領域尤其重要，國家「十四五」規劃以及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》確立香港的國際航空樞紐地位，可見香港國際機場對大灣區，以及整個國家發展均發揮策略性功用。他期望，學員能將課程所學的反貪知識與經驗，應用到工程管理上，帶領工程團隊堅守誠信原則，維護機場城市繁榮廉潔。
 

胡英明冀學員能將課程所學的反貪知識與經驗應用到工程管理上。(廉署提供) 林世雄期望運輸及物流局、機管局和廉署未來繼續緊密合作。(廉署提供) 廉署與機管局合辦「工務工程管理人員誠信領導課程」。(廉署提供)

林世雄：期望將來繼續與廉署緊密合作

同樣在結業儀式致辭和頒授證書的運輸及物流局局長林世雄表示，這次培訓有來自政府各部門和廉署的講者，分享與項目管理相關的防貪經驗，內容涵蓋公共工程管理、防貪條例執法，以至領袖加強項目團隊誠信文化等，內容全面；亦欣悉機管局學員投入參與討論，經過系統性及高水平的誠信領導培訓，對防貪意識和誠信管理有更深刻見解。他期望，運輸及物流局、機管局和廉署未來繼續緊密合作，把香港建設成傲視全球和最廉潔的國際航空樞紐。

此外，防止貪污處人員亦與學員交流工務工程中不同工序，包括採購、工程監管、批核工程款項等方面的常見貪污風險、防貪措施和建議監控做法，以及採用誠信風險管理系統以提升防貪能力等。防貪處亦介紹全新「建造業防貪指南」，就管理顧問公司、分判及管理工程合約和施工質量控制測試等不同範疇，提供防貪建議。此外，社區關係處人員亦與學員分享工務工程中建立廉潔文化的重要，並介紹廉署防貪服務及培訓資源，協助建造業鞏固誠信文化。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受