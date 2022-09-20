廉署落案起訴一名終身監禁囚犯 涉以30萬行賄懲教主任

廉政公署公布，今日（9月20日）落案起訴一名於小欖精神病治療中心服刑的終身監禁囚犯，控告她涉嫌向一名管理其囚倉的懲教署高級懲教主任提供一筆30萬元的賄款。



被告詹心桀，48歲，被控一項向訂明人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第8(1)條。她星期四(9月22日)會被帶往屯門裁判法院答辯。被告於2021年7月15日被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁。案發時，被告在小欖服刑，以接受精神狀況評估。懲教署人員，包括一名管理被告囚倉的高級懲教主任，會在被告的護理紀錄記錄其行為表現，有關紀錄可用以評估被告的心理。



控罪指，被告涉嫌於2021年11月6日，與懲教署進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向上述高級懲教主任提供30萬元。



廉署調查發現在案發前，被告於兩節單獨輔導時向該高級懲教主任表示，認為及希望對方可以協助她留在小欖，讓她服刑數年後便可獲釋。廉署早前接獲懲教署轉介貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。懲教署在廉署調查案件期間提供全面協助。