廉署起訴三跑項目分判商兩名前工頭  涉收受非法回佣10萬

廉政公署今日(19日)落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商兩名前「工頭」，涉嫌從5名紮鐵工人收受非法回佣共約10萬元，以協助對方繼續獲該分判商聘用。兩名被告分別是47歲的徐二高，以及42歲的郭天保，兩人同為德鑄工程有限公司前紮鐵工「工頭」，被控5項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。兩人已獲廉署准予保釋，以待本周五(21日)在西九龍裁判法院答辯。

德鑄為「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。徐二高及郭天保任職「工頭」，帶領同一組紮鐵工人在項目工地工作。兩名被告涉嫌於2020年8月至2021年4月期間，分別串謀5名紮鐵工接受五筆非法回佣合共約10萬元，每筆由約3,900元至約33,000元不等，以協助該等工人繼續受僱於德鑄。

三跑項目共起訴23人

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供非法回佣以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。24小時舉報貪污熱線：2526 6 366。廉署近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收取非法回佣的違法行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，當中11人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月。9人尚待審訊，1人獲控方不提證供起訴，餘下2人為本案被告，將於本周五答辯。有關案件尚在調查中，廉署不排除會有更多人士被檢控。