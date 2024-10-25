廉署起訴上市公司前獨立非執董及11名同黨　疑涉6600萬份購股權詐騙下午提堂

廉政公署今日(25日)早上落案起訴一名已除牌上市公司前獨立非執行董事及其11名同黨，控告他們涉嫌就授出購股權串謀詐騙該上市公司。12名被告今日下午在東區裁判法院應訊。廉署早前接獲貪污投訴，遂展開調查，並與證監會於今年1月採取聯合行動。證監會及港交所在廉署調查期間提供全面協助。

版告曾頌愉(56歲)，為百家淘客股份有限公司前獨立非執行董事；以及其11名同黨，包括陳偉龍(43歲)、陳藹恩(32歲)、陳偉思(48歲)、陳思齊(54歲)、周正濠(24歲)、鍾成業(37歲)、李雄佳(61歲)、梁樂(23歲)、貝里明(40歲)、王景樂(32歲)，以及楊家羥(45歲)，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法；以及一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。