廉署起訴仁濟醫院駐院醫生　涉詐騙醫管局逾11萬特別酬金

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名公立醫院駐院醫生涉嫌多次虛報，他曾到另一間公立醫院提供額外服務，詐騙醫管局向他支付特別酬金逾11萬元。該名醫生今日(19日)被落案起訴欺詐。33歲被告王文灝，為仁濟醫院駐院醫生，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他已獲廉署准予保釋，以待本周五(21日)在西九龍裁判法院答辯。

被告於2013年7月加入醫管局，自2017年1月起被調派往仁濟醫院內科部擔任駐院醫生，平日工作時間一般為上午9時至下午5時，星期六則為上午9時至下午1時，並以輪流方式擔任候召工作。醫管局的醫務人員因應過多服務要求及工作量，在其常規候召職務以外提供額外服務，可按特別酬金計劃每小時獲支薪酬。