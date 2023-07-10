廉署起訴兩名前工頭　涉向4人工收賄逾6.4萬

廉政公署今日(10日)落案起訴2名公園建築項目分判商時任「工頭」，涉嫌向4名工人收賄共逾6.4萬元，以協助他們獲該分判商聘用。被告鄺志杰(38歲)及陳衛国(35歲)，均為香港煌商佑鋼鐵實業有限公司前「工頭」，同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。陳衛国亦被控另外兩項相類罪名。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待本周三(12日)在九龍城裁判法院答辯。

串謀向4名工人收賄

煌商佑於案發時是啟德一個公園建築項目的金屬設施安裝工程分判商。鄺志杰及陳衛国於2021年3月加入煌商佑。鄺志杰被指派為煌商佑招募工人為該項目工作，工人由陳衛国監督，日薪均為1,400元。兩名被告共同面對的兩項控罪指鄺志杰及陳衛国涉嫌於2021年4月至7月期間，串謀從兩名工人接受賄款共逾3.1萬元，以協助他們獲得或繼續獲煌商佑聘用。另外兩項控罪指陳衛国涉嫌於2021年4月至8月期間，串謀鄺志杰從另外兩名工人接受賄款共逾3.2萬元，以協助他們獲得或繼續獲煌商佑聘用。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名被告涉嫌串謀向該4名工人索取賄款，金額由每日300元至500元不等。二人其後涉嫌從每名工人分別收取賄款1萬元至逾2.1萬元。