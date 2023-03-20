廉署起訴出版社前僱員詐騙約38萬  涉就再版書籍及搬遷工程偽造發票

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名出版社前僱員涉嫌就再版書籍及搬遷工程偽造發票，詐騙出版社向多間承辦商支付共約38萬元。廉署上周五(17日)落案起訴該名出版社前僱員欺詐及《防止賄賂條例》下的罪名。被告已獲廉署准予保釋，明日(21日)在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。

被告孔祥威(48歲)，為浸信會出版社前僱員，被控8項罪名，即4項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條；2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，以及2項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條及《刑事罪行條例》第159A條。被告於2020年2月至2021年6月期間，獲浸信會出版社聘用，負責書籍出版及再版工作，以及向承辦商發出影印及設計訂單。上述案發期間，浸信會出版社記錄顯示4間承辦商就再版78本書籍向浸信會出版社發出61張發票，涉款共約34萬元。