廉署起訴前清潔監督 涉偽造3工人值勤紀錄呃86萬薪金

廉政公署調查貪污時揭發一名私人屋苑承辦商前清潔監督鄭展圖(63歲)，涉嫌虛報3名清潔工人的出勤紀錄以欺詐薪金共逾86萬元。該清潔監督今日( 16日 )被廉署落案起訴。

被告鄭展圖為張記環保有限公司( 張記 )前清潔監督，他被控6項罪名，即2項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；2項串謀詐騙，違反普通法；及2項偽造，違反《刑事罪行條例》第71條。他已獲廉署准予保釋，以待周三( 18日 )在屯門裁判法院答辯。



案件於2019年4月至2021年1月期間發生。被告案發時是張記清潔監督，張記是屯門一個私人屋苑的清潔服務承辦商。被告獲派駐該屋苑，負責監督由張記聘用，以及由其承辦商維美清潔公司( 維美 )提供的清潔工人，並處理他們每月的出勤紀錄以計算薪金。



廉署指被告涉嫌向張記及維美偽稱一名男子是該屋苑的清潔工人，並揑造其出勤紀錄，意圖詐騙而誘使張記直接或透過維美向該男子支付薪金共逾20萬元。被告又涉嫌分別串謀另外2名清潔工人，揑改二人的出勤紀錄，以誘使張記向二人支付薪金共逾66萬元。此外，被告亦涉嫌以該名男子及其中一名清潔工人的名義，製造2份工作申請表，以誘使張記接受它們為真文書，並信納該二人分別申請清潔工人及管工的職位。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述男子案發時是一名全職工程師，從未向張記申請任何職位。該清潔工人亦從沒有申請管工職位或執行管工職務。被告涉嫌偽造該2份工作申請表及揑改上述3人的出勤紀錄，以欺詐張記向他們支付薪金共逾86萬元，並要求其中二人向他交回大部分薪金。