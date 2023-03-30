廉署起訴商報廣告部前助理總經理  涉向4下屬索賄約12萬

廉政公署今日(30日)落案起訴一名報館廣告部前助理總經理，涉嫌向4名下屬索取及收受賄款共約12萬元，涉及4人為報館活動取得贊助費而獲支付的佣金。其中2名下屬涉嫌向該助理總經理提供賄款亦被起訴。3名被告已獲廉署准予保釋，下周一(3日)在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。



3名被告分別是商報廣告部前助理總經理胡桁誌(又名胡智衡；42歲)；商報前銷售代表李國維(49歲)；以及商報銷售代表敖錦輝(43歲)，被控共8項罪名，即3項串謀使代理人索取利益及5項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)及9(2)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。

涉向下屬索3筆賄款共3.5萬

案發時胡桁誌為商報廣告部助理總經理，負責監管部門運作及監督銷售代表，包括李國維及敖錦輝。銷售代表負責為商報舉辦的活動物色贊助商，可獲贊助費百分之十作佣金。於2019年11月至2021年11月期間，李國維、敖錦輝及另外兩名銷售代表為4項活動獲取多筆贊助費共逾350萬元。

胡桁誌及李國維涉嫌串謀向該2名銷售代表索取3筆賄款共約35,000元，作為胡桁誌協助二人取得其中兩項活動贊助的誘因或報酬。賄款為該兩名銷售代表就有關活動應獲支付佣金的三成，兩人均拒絕兩名被告的要求。李國維及敖錦輝亦涉嫌分別向胡桁誌提供4筆共約83,000元及1筆5,000元的賄款，使胡桁誌協助他們為上述活動取得贊助。商報在廉署調查案件期間提供全面協助。