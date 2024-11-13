廉署起訴工程判頭及工人 涉虛報值勤紀錄 騙33萬工資

廉政公署今日(13日)落案起訴一名工程「判頭」及一名工人，控告二人涉嫌虛報工人值勤紀錄，串謀詐騙玻璃幕牆工程承辦商多付工資逾33萬元。該工程「判頭」又涉嫌在廉署調查期間指示工人向廉署人員訛稱值勤，被控意圖妨礙司法公正。二人獲廉署准予保釋，本周五在東區裁判法院應訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

潘達俊，29歲，海冠記有限公司營運者；羅嘉明，29歲，海冠記時任工人，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。潘達俊另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪名，違反普通法。

兩人串謀誇大部份工人的工作日數

潘達俊於案發時是海冠記營運者，該公司獲一間玻璃幕牆工程承辦商委託，安排工人到大嶼山一個私人屋苑建築地盤進行玻璃裝嵌工程。海冠記於案發期間聘用羅嘉明等10多名工人到上述地盤工作，每人日薪由1,050元至1,400元不等。潘達俊及羅嘉明涉嫌於2021年2月至4月期間，串謀另一名海冠記工人向工程承辦商誇大上述部份工人的工作日數，並訛稱海冠記提交的工人值勤紀錄均屬真確，從而詐騙該工程承辦商向海冠記多付工資逾33萬元。