廉署起訴工程判頭及工人 涉虛報值勤紀錄 騙33萬工資

廉政公署今日(13日)落案起訴一名工程「判頭」及一名工人，控告二人涉嫌虛報工人值勤紀錄，串謀詐騙玻璃幕牆工程承辦商多付工資逾33萬元。該工程「判頭」又涉嫌在廉署調查期間指示工人向廉署人員訛稱值勤，被控意圖妨礙司法公正。二人獲廉署准予保釋，本周五在東區裁判法院應訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。
潘達俊，29歲，海冠記有限公司營運者；羅嘉明，29歲，海冠記時任工人，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。潘達俊另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪名，違反普通法。
兩人串謀誇大部份工人的工作日數
潘達俊於案發時是海冠記營運者，該公司獲一間玻璃幕牆工程承辦商委託，安排工人到大嶼山一個私人屋苑建築地盤進行玻璃裝嵌工程。海冠記於案發期間聘用羅嘉明等10多名工人到上述地盤工作，每人日薪由1,050元至1,400元不等。潘達俊及羅嘉明涉嫌於2021年2月至4月期間，串謀另一名海冠記工人向工程承辦商誇大上述部份工人的工作日數，並訛稱海冠記提交的工人值勤紀錄均屬真確，從而詐騙該工程承辦商向海冠記多付工資逾33萬元。
廉署早前接獲貪污投訴，遂展開調查，發現潘達俊涉嫌指示羅嘉明及其他工人虛報值勤紀錄，並要求對方每月向他歸還額外獲發的工資。達俊又涉嫌於廉署調查上述勾當期間，意圖妨礙司法公正。他涉嫌於2022年4月底，指示其中一名涉案海冠記工人向另外三名工人轉達信息，要求三人向廉署人員訛稱曾簽署涉案的工人值勤紀錄表，並以「不知道」來回應廉署人員的所有提問。廉署調查顯示，該工人認為潘達俊的指示不妥，所以並沒有聽從他的指示，要求其他工人在廉署調查中說謊。