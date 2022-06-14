廉署起訴康文署助理經理 涉改返工時間掩飾遲到30小時

一名康樂及文化事務署助理經理今日被廉政公署落案起訴，控告她涉嫌使用虛假考勤紀錄報表，藉修改報表上顯示的上班時間，以掩飾她在2019冠狀病毒病疫情期間，4個月內遲到共約30個小時。她已獲廉署准予保釋，待周四（16日）在西九龍裁判法院答辯。

廉署早前接獲康文署轉介投訴，指稱有人涉嫌違反《防止賄賂條例》遂展開調查。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名助理經理4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《條例》第9(3)條。

如果遲到或需 紀律處分及 扣除薪金

被告曾麗平（41歲），當時派駐文化節目組，負責舉辦戲劇節目，須每星期5天在香港文化中心工作，上班時間為早上9時30分。自2020年11月底起，康文署因應2019冠狀病毒病疫情而實施彈性上班時間，被告的上班時間亦改為早上10時。節目組員工如遲到，康文署可能對涉事員工採取紀律行動，以及根據公務員事務規例向他們扣除薪金。

被告4個月內遲到27次 共約30個小時

控罪指被告涉嫌意圖欺騙康文署而使用4份每月考勤紀錄報表，所涉時期為2020年10月至2021年1月。有關紀錄報表並載有虛假陳述，即共有27項上班時間記項，被修改至早於其實際上班時間。廉署調查發現，被告在該4個月內遲到27次共約30個小時。上述27項上班時間記項，被平均改早1小時，其中一項記項更遭改早兩小時。康文署根據被告提交的每月考勤紀錄報表，未有向她扣除薪金共逾9,700元。康文署在廉署調查案件期間提供全面協助。