廉署起訴康文署助理轉載不投票貼文  前區議員郭子健同遭通緝

廉政公署昨日(26日)落案起訴一名女子，涉嫌在2021年立法會換屆選舉的選舉期間，將一名前區議員煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，分享至多個社交媒體群組。廉署並獲裁判官簽發手令，通緝該名前區議員。被告黃佩君(48歲)，為康樂及文化事務署辦公室助理，被控9項罪名，即在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A(1)(a)條。她已獲廉署准予保釋，以待明日(28日)在東區裁判法院答辯。

裁判官簽發手令通緝已離港郭子健

2021年立法會選舉提名期於該年10月30日展開，根據《條例》，由當日起直至同年12月19日的投票日被界定為該選舉的「選舉期間」。黃佩君涉嫌在2021年立法會選舉的選舉期間，在9個社交媒體群組上展示同一個煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。廉署早前就有關煽惑他人在該選舉中投白票或不投票的貼文展開調查，發現黃佩君展示的貼文，原文由前區議員郭子健在其個人社交媒體專頁發布。廉署根據既定程序，就調查結果向律政司徵詢法律意見。有關法律意見認為，有足夠證據向2人作出檢控。廉署昨日按法律意見落案起訴黃佩君。因郭子健已離開香港，廉署已向法院申請手令，並獲裁判官簽發手令通緝他。