廉署起訴房署監工  涉向分判商員工索賄及收受貸款

廉政公署今日(21日)落案起訴一名房屋署監工，控告他涉嫌向大埔一個公屋建築地盤3間分判商的6名員工，索取及收受賄款及貸款共逾9萬元，涉及地盤施工巡查。其中2名有提供賄款及貸款的分判商員工亦被起訴。3名被告已獲廉署准予保釋，以待本周四(23日)在沙田裁判法院答辯。

30歲的被告黃都為房屋署一級監工(建築)，被控共15項罪名，即10項公職人員接受或索取利益，以及5項訂明人員接受或索取利益。另外兩名被告為利駿建築工程有限公司前紮鐵「工頭」李鵬健(30歲)，以及和發工程有限公司工程科文林偉杰(38歲)，兩人分別被控兩項向公職人員提供利益罪名，以及3項向訂明人員提供利益罪名。

向3人索4.4萬元賄款被拒

案發在2021年1月至2022年4月期間，房署監工黃都獲派駐大埔一個興建中的8座公屋建築地盤，負責監管地盤其中一座的建築工程質量和進度。他可要求承建商及分判商工人糾正不合格工程，以及須向房署提供巡查表格。利駿是該座地盤的紮鐵分判商，其紮鐵「工頭」李鵬健受房署監工黃都監督。黃都涉嫌索取及接受由李鵬健提供的兩筆賄款共2,500元，以在巡查利駿施工時優待李鵬健。黃都又涉嫌以相同目的，向李鵬健及另外2名利駿紮鐵工索取另外6筆賄款共44,300元，但遭3人拒絕。