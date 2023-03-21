廉署起訴房署監工  涉向分判商員工索賄及收受貸款

廉政公署今日(21日)落案起訴一名房屋署監工，控告他涉嫌向大埔一個公屋建築地盤3間分判商的6名員工，索取及收受賄款及貸款共逾9萬元，涉及地盤施工巡查。其中2名有提供賄款及貸款的分判商員工亦被起訴。3名被告已獲廉署准予保釋，以待本周四(23日)在沙田裁判法院答辯。
30歲的被告黃都為房屋署一級監工(建築)，被控共15項罪名，即10項公職人員接受或索取利益，以及5項訂明人員接受或索取利益。另外兩名被告為利駿建築工程有限公司前紮鐵「工頭」李鵬健(30歲)，以及和發工程有限公司工程科文林偉杰(38歲)，兩人分別被控兩項向公職人員提供利益罪名，以及3項向訂明人員提供利益罪名。
向3人索4.4萬元賄款被拒
案發在2021年1月至2022年4月期間，房署監工黃都獲派駐大埔一個興建中的8座公屋建築地盤，負責監管地盤其中一座的建築工程質量和進度。他可要求承建商及分判商工人糾正不合格工程，以及須向房署提供巡查表格。利駿是該座地盤的紮鐵分判商，其紮鐵「工頭」李鵬健受房署監工黃都監督。黃都涉嫌索取及接受由李鵬健提供的兩筆賄款共2,500元，以在巡查利駿施工時優待李鵬健。黃都又涉嫌以相同目的，向李鵬健及另外2名利駿紮鐵工索取另外6筆賄款共44,300元，但遭3人拒絕。
另涉未得行政長官許可索取貸款
和發是該地盤另一個分判商，負責泥井挖路工程。黃都涉嫌未得行政長官許可，向和發工程科文林偉杰索取及從對方接受三筆貸款共25,500元。林偉杰則涉嫌與房署進行事務往來時，向黃都提供該3筆貸款。黃亦涉嫌向第三間分判商一名泥水管工索取兩筆賄款共6,000元，以在巡查該分判商的施工時優待該名泥水管工，但遭對方拒絕。黃都又涉嫌未得行政長官許可，而向該分判商一名曾在該地盤工作的鐵模工人索取一筆3,000元的貸款，以及接受一筆10,000元的貸款。
廉署接獲房署轉介的貪污投訴遂展開調查，發現黃都於案發期間，曾向房署提交逾220份有關利駿的紮鐵工程巡查表格，以及逾160份有關上述第三間分判商的泥水工程巡查表格。調查又顯示，黃都向分判商員工借貸時，沒有按相關政府規例，即《接受利益(行政長官許可)公告》就索取及接受該等貸款索取許可。房署及涉案3間分判商在廉署調查案件期間提供全面協助。