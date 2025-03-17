廉署起訴時任高級關員　涉以假外間工作申請表誤導海關

廉政公署今日(17日)落案起訴一名海關時任高級關員，控告她涉嫌於申請從事有薪外間工作時，以載有虛假陳述的申請表格誤導海關，聲稱自己過往一年沒有從事任何外間工作。廉署接獲海關轉介的貪污投訴，展開調查而揭發相關罪行。
被告李桂華(42歲)，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件罪名，違反《防止賄賂條例》；以及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。她獲廉署准予保釋，後日(19日)在東區裁判法院答辯。
曾多次參與醫療輔助隊外間工作
其中一項控罪指被告涉嫌於2022年3月，使用一份載有虛假陳述的申請表格向海關申請從事醫療輔助隊外間工作，而在表格上報稱自己於一年內沒有從事任何外間工作。廉署調查顯示，被告於提出該項申請前，曾多次參與醫療輔助隊的有薪外間工作，從而獲取薪金共逾10萬元。
訛稱28次在家候命工作
另外，海關於疫情期間曾實施在家候命工作安排，人員需留在家中候命並不得從事外間工作，否則會被視作缺勤。被告涉嫌於2020年2月至2021年1月期間，向海關訛稱曾先後28次在家候命工作，並意圖詐騙海關不扣減其薪金共逾1.9萬元。惟廉署發現被告於上述期間，在沒有向海關申請休假的情況下，參與醫療輔助隊的有薪外間工作並獲取薪金共逾8,800元。