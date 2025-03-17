廉署起訴時任高級關員　涉以假外間工作申請表誤導海關

廉政公署今日(17日)落案起訴一名海關時任高級關員，控告她涉嫌於申請從事有薪外間工作時，以載有虛假陳述的申請表格誤導海關，聲稱自己過往一年沒有從事任何外間工作。廉署接獲海關轉介的貪污投訴，展開調查而揭發相關罪行。

被告李桂華(42歲)，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件罪名，違反《防止賄賂條例》；以及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。她獲廉署准予保釋，後日(19日)在東區裁判法院答辯。

曾多次參與醫療輔助隊外間工作

其中一項控罪指被告涉嫌於2022年3月，使用一份載有虛假陳述的申請表格向海關申請從事醫療輔助隊外間工作，而在表格上報稱自己於一年內沒有從事任何外間工作。廉署調查顯示，被告於提出該項申請前，曾多次參與醫療輔助隊的有薪外間工作，從而獲取薪金共逾10萬元。