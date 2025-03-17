熱門搜尋:
DSE 2025 網上熱話 啟德體育園 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 回南天 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-03-17 18:42:24

廉署起訴時任高級關員　涉以假外間工作申請表誤導海關

分享：
2fd76c46-c9fb-4a76-990d-7e2ad8ebc3f9.jpg

廉署起訴時任高級關員，涉以假外間工作申請表誤導海關。(資料圖片)

adblk5

廉政公署今日(17)落案起訴一名海關時任高級關員，控告她涉嫌於申請從事有薪外間工作時，以載有虛假陳述的申請表格誤導海關，聲稱自己過往一年沒有從事任何外間工作。廉署接獲海關轉介的貪污投訴，展開調查而揭發相關罪行。

被告李桂華(42)，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件罪名，違反《防止賄賂條例》；以及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。她獲廉署准予保釋，後日(19)在東區裁判法院答辯。

曾多次參與醫療輔助隊外間工作

其中一項控罪指被告涉嫌於20223月，使用一份載有虛假陳述的申請表格向海關申請從事醫療輔助隊外間工作，而在表格上報稱自己於一年內沒有從事任何外間工作。廉署調查顯示，被告於提出該項申請前，曾多次參與醫療輔助隊的有薪外間工作，從而獲取薪金共逾10萬元。

adblk6

訛稱28次在家候命工作

另外，海關於疫情期間曾實施在家候命工作安排，人員需留在家中候命並不得從事外間工作，否則會被視作缺勤。被告涉嫌於20202月至20211月期間，向海關訛稱曾先後28次在家候命工作，並意圖詐騙海關不扣減其薪金共逾1.9萬元。惟廉署發現被告於上述期間，在沒有向海關申請休假的情況下，參與醫療輔助隊的有薪外間工作並獲取薪金共逾8,800元。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能