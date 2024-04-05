廉署起訴港珠澳大橋「金巴」散工　涉疫情期間向旅客索賄千元助登車

涉從其中一人接受賄款人民幣500元

港珠澳巴經營來往香港及珠海的「金巴」服務。案發時，「金巴」因應內地防疫措施，每日只可接載特定數目的乘客由香港前往珠海。乘客必須持有網上實名預訂的當天有效車票，方可登上「金巴」。被告負責在港珠澳大橋的香港口岸協助乘客登車，包括在登車閘口檢查乘客是否持有當天有效車票。被告涉嫌於2023年1月20日，向兩名內地旅客索取賄款1,000元，以協助二人登上一輛前往珠海的「金巴」，並涉嫌從其中一人接受賄款人民幣500元。



廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現該兩名旅客於2023年1月20日，即農曆年廿九深夜到達港珠澳大橋香港口岸。2人未能成功購買當日或翌日的車票而向被告求助。廉署調查又發現，其中一名旅客其後拒絕付款予被告。港珠澳巴在廉署調查期間提供全面協助。