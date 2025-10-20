廉署起訴空運物流公司高層與承辦商　涉貪110萬美元簽訂包機協議

廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌同意收受及提供賄款逾110萬美元(折合逾850萬港元)，以向該空運物流公司提供空運服務。兩名被告獲廉署准予保釋，案件今午在西九龍裁判法院提訊。

被告李耀榮(74歲)，深圳市中新時代國際貨運代理有限公司及中新時代國際貨運代理有限公司時任副總經理；及尹劍華(69歲)，一路通集團有限公司唯一董事兼股東，同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。