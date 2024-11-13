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2024-11-13 15:45:55

廉署起訴藥業公司前總經理等3人 涉詐騙服務費逾110萬元

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廉署起訴藥業公司前總經理等3人，涉嫌詐騙服務費逾110萬元及「洗黑錢」。 (資料圖片)

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廉政公署昨日(12)落案起訴一名藥業公司時任總經理及其下屬，虛報由該下屬營運的秘書公司曾提供顧問及其他服務，詐騙服務費共逾110萬元，該下屬的生意夥伴則被控洗黑錢。

被告邱偉臣(54) 及余遠濤(43)，分別為金活藥業健康發展有限公司時任總經理及市場推廣主任，同被控兩項欺詐罪名，前者另被控一項相類罪名。同案被告周柏豪(40)，基德服務有限公司董事兼股東，被控一項「洗黑錢」罪名，處理基德服務銀行戶口內一筆約18萬元款項。3人均獲廉署准予保釋，明日(14)在東區裁判法院應訊，以待控方將案件轉介區域法院答辯。

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廉署起訴藥業公司前總經理等3人，涉嫌詐騙服務費逾110萬元及「洗黑錢」。 (資料圖片)

案發於20172月至去年9月期間，金活藥業在香港及內地經銷和代理藥物及健康產品。邱偉臣負責監督銷售及推廣，余遠濤是其下屬，並與周柏豪擔任秘書公司基德服務的董事兼股東。金活藥業以合約形式委聘香港靈鋒廣告有限公司協助宣傳，並預先支付合約款項，以便從中扣減宣傳開支。

向金活藥業及靈鋒廣告虛假表示

控罪指，邱偉臣及余遠濤涉嫌向金活藥業虛假表示，7份基德服務的發票為真實，意圖詐騙金活藥業向基德服務支付顧問服務費共逾530,000元。邱偉臣又以相類手法，誘使金活藥業支付62,000元印刷及設計服務費。

二人又向靈鋒廣告虛假表示，6份基德服務發票為真實，意圖詐騙誘使其代金活藥業支付顧問服務費共逾540,000元，並從靈鋒廣告及金活藥業間的合約款項中扣減共逾580,000元。廉署接獲投訴遂展開調查，揭發基德服務從未提供有關服務。

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