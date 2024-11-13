廉署起訴藥業公司前總經理等3人 涉詐騙服務費逾110萬元

廉署起訴藥業公司前總經理等3人，涉嫌詐騙服務費逾110萬元及「洗黑錢」。 (資料圖片)

廉政公署昨日(12日)落案起訴一名藥業公司時任總經理及其下屬，虛報由該下屬營運的秘書公司曾提供顧問及其他服務，詐騙服務費共逾110萬元，該下屬的生意夥伴則被控洗黑錢。

被告邱偉臣(54歲) 及余遠濤(43歲)，分別為金活藥業健康發展有限公司時任總經理及市場推廣主任，同被控兩項欺詐罪名，前者另被控一項相類罪名。同案被告周柏豪(40歲)，基德服務有限公司董事兼股東，被控一項「洗黑錢」罪名，處理基德服務銀行戶口內一筆約18萬元款項。3人均獲廉署准予保釋，明日(14日)在東區裁判法院應訊，以待控方將案件轉介區域法院答辯。