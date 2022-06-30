廉署起訴銷售經理欺詐 涉訛稱公司改名誘使兩客戶幫襯另一公司

廉署起訴銷售經理欺詐，涉訛稱公司改名，誘使兩客戶幫襯另一公司。(資料圖片)

廉政公署昨日(29日)落案起訴一名綠化牆設置公司前銷售經理欺詐，指她涉嫌向客戶訛稱公司已易名，令該些客戶光顧一間與她有關聯的公司，涉款共逾16萬元。她已獲廉署准予保釋，以待下周一(4日)在西九龍裁判法院答辯。

被告李民鈴(36歲)，為綠和創建有限公司前銷售經理，被控3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告案發時負責為綠和創建招攬生意，該公司提供綠化牆設置及保養服務。她2018年10月初辭職，同年11月初離開公司。根據其僱傭合約，被告在職期間不得從事與綠和創建有競爭的業務。

其中2項控罪指，被告涉嫌於2018年7月至2019年4月期間，向綠和創建兩名客戶偽稱綠和創建已易名為苗苗控股有限公司，並意圖詐騙而誘使該兩名客戶委聘苗苗提供服務。廉署調查發現，該兩名客戶相信被告的說法而委聘苗苗提供服務，並支付費用共逾16萬元。

餘下一項控罪指，被告涉嫌於2018年10月底至11月初期間，向綠和創建隱瞞她正為苗苗經營業務，並意圖詐騙而誘使綠和創建容許她繼續處理公司客戶。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。綠和創建在廉署調查案件期間提供全面協助。