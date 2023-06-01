廉署起訴馬會前經理  涉收受大師賽合辦機構手錶

廉政公署昨日(31日)落案起訴香港賽馬會一名前經理，在籌辦馬會贊助的世界級年度馬術賽事時涉嫌收受合辦機構一隻手錶，以及提交載有虛假資料的申請發還費用表格，訛稱與馬會業務伙伴舉行聚餐。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(2日)在東區裁判法院答辯。

50歲被告朱磊，為馬會前高級項目經理(發展及市場)，被控共5項罪名，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條；以及四項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。

馬會、EEM Asia Limited及香港馬術總會自2013年起合辦一項名為「浪琴表香港馬術大師賽」的世界級年度馬術賽事，並分別於2016年11月及2018年11月簽訂兩份三方協議，訂明2017年至2021年大師賽的合辦條款。根據該等協議，馬會是大師賽的主要贊助者，而EEM則負責為大師賽邀請海外騎師，以及提供物流及行政支援。被告獲委派代表馬會與EEM商討協議條款及賽事細節。