廉署起訴3名地產代理涉嫌行賄受賄洩露「放盤客」資料

廉政公署今日(7日)落案起訴一名地產代理及另外一間地產代理公司的兩名董事，控告3人涉嫌行賄受賄，洩露「放盤客」資料以兜售地產代理服務。

被告江家成(27歲)，美聯物業代理有限公司地產代理；唐稀爾(31歲)，及周霆鋒(42歲)，同為嘉誠地產（集團）有限公司董事兼股東。3人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。江家成另被控一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》。3人已獲廉署准予保釋，案件後日(9日)在沙田裁判法院提訊。