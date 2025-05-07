廉署起訴3名地產代理涉嫌行賄受賄洩露「放盤客」資料

廉政公署今日(7日)落案起訴一名地產代理及另外一間地產代理公司的兩名董事，控告3人涉嫌行賄受賄，洩露「放盤客」資料以兜售地產代理服務。
被告江家成(27歲)，美聯物業代理有限公司地產代理；唐稀爾(31歲)，及周霆鋒(42歲)，同為嘉誠地產（集團）有限公司董事兼股東。3人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。江家成另被控一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》。3人已獲廉署准予保釋，案件後日(9日)在沙田裁判法院提訊。
賄款約32,500元
案發時江家成任職美聯物業沙田一間分行，唐稀爾和周霆鋒則是嘉誠地產的董事兼股東，在大埔區及附近區域提供地產代理服務。其中一項控罪指3名被告涉嫌於2022年串謀他人，使江家成從唐稀爾和周霆鋒等人接受約32,500元，以協助獲取美聯物業的客戶資料。另一項控罪則指江家成於上述期間，以不誠實地獲益的目的取用美聯物業的電腦。
廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現案發半年期間，江家成涉嫌每月從嘉誠地產收取數千元賄款，以檢索美聯物業資料庫內的「放盤客」資料，包括其姓氏、電話及樓盤地址，並把逾1,000項資料傳送給唐稀爾和周霆鋒等人，以便嘉誠地產兜售地產代理服務。