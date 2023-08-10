廉署起訴4人涉隱瞞利益衝突　騙取有線寬頻光纖安裝服務訂單

廉政公署昨日(9日)落案起訴一名電訊商助理經理及另外3名人士，控告他們涉嫌隱瞞助理經理在一間承辦商的利益，以取得該電訊商數份光纖安裝服務訂單，總值約18萬元。4名被告分別是有線寬頻技術支援服務部助理經理陳俊健(43歲)、其女朋友霍琬其(44歲)、其朋友、諾建工程唯一董事兼股東盧樂熙(43歲)；以及有線寬頻一間承辦商的技術員陳孝樑(35歲)，4人同被控3項以欺騙手段取得金錢利益罪名，違反《盜竊罪條例》第18(1)條。各被告已獲廉署准予保釋，明日(11日)在西九龍裁判法院答辯。

涉及3住宅屋苑光纖安裝服務訂單 案發時陳俊健為有線寬頻技術支援服務部助理經理，負責監督及評估為客戶進行網絡安裝及維修工程的承辦商的服務質素，以及向公司建議委聘承辦商。有線寬頻的政策訂明，所有僱員需避免實際或潛在利益衝突，並需向管理層書面申報利益衝突。4名被告涉嫌於2022年5月至8月期間，向有線寬頻隱瞞陳俊健為諾建工程的實益擁有人及經營者，不誠實地為諾建工程取得賺取報酬的機會，涉及3個住宅屋苑的3份光纖安裝服務訂單。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現有線寬頻按陳俊健建議，委聘諾建工程為其光纖安裝工程承辦商。