廉署起訴5人涉向「三跑」項目建築工人索賄收賄逾20萬

廉政公署落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商3名「工頭」及2名建築工人，控告他們涉嫌向7名棚架工、木工及紮鐵工索取及收受非法回佣共逾20萬元，以協助對方獲分判商聘用。廉署就相關調查至今累計控告13人。廉署去年起採取連串執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的不法行為。廉署早前就「三跑」項目落案起訴9名人士，指他們向16名建築工人收取非法回佣。廉署向律政司徵詢法律意見後，近日再分3宗案件起訴5名被告，其中1人早前已就相類案件被控。5人已獲廉署准予保釋，將於下周一(5日)在西九龍裁判法院應訊。



庄恢濤(31歲)為德鑄工程有限公司「工頭」、黃德厚(41歲)為德鑄前建築工人，被控共10項罪名，即1項代理人索取利益、4項代理人接受利益及5項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。蒙智獎(45歲)為德鑄前「工頭」，被控1項串謀向代理人提供利益罪名及兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及第9(1)(a)條，以及《刑事罪行條例》第159A條。他亦被控1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。



周福亮(62歲)為德鑄前「工頭」、陳揮程(28歲)為德鑄前建築工人，被控共3項罪名，即1項串謀使代理人索取利益及2項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而招聘主要靠建築工人介紹。庄恢濤、蒙智獎及周福亮任職「工頭」，各帶領其小組的建築工人，在項目工地分別進行搭建棚架、木工及紮鐵工程。黃德厚是庄恢濤小組內的棚架工，而陳揮程是周福亮小組內的紮鐵工。

工頭涉向棚架工索取每日100元非法回佣

首宗案件發生於2020年6月至2022年3月期間。控罪指庄恢濤涉嫌向其小組一名棚架工，索取每個工作天100元非法回佣，並從該棚架工接受非法回佣共逾18,000元，以協助對方繼續受僱於德鑄。庄恢濤及黃德厚又涉嫌與其他人士一同串謀，從另外3名棚架工接受非法回佣共逾96,000元，以協助該3人受僱及繼續受僱於德鑄。

工頭涉串謀接受非法回佣6.6萬元

第二宗案件發生於2020年8月至2021年4月期間。控罪指蒙智獎涉嫌與他人一同串謀，從兩名木工接受非法回佣共逾66,000元，以協助該兩名木工受僱及繼續受僱於德鑄。其中一名串謀者為介紹蒙智獎入職德鑄的時任「工頭」。蒙智獎又涉嫌向該「工頭」提供每個工作天100元至200元非法回佣，以協助自己受僱及繼續受僱於德鑄。蒙智獎又涉嫌與該「工頭」一同串謀指示上述兩名木工及其小組成員，向廉署人員作出虛假陳述，報稱自己及其他工人並沒有支付回佣予蒙智獎及該「工頭」。

工頭串謀工人涉向紮鐵工索每日500元非法回佣

第三宗案件發生於2020年11月至2021年2月期間。控罪指陳揮程涉嫌與周福亮一同串謀，向周福亮小組內另一名紮鐵工索取每個工作天500元非法回佣。此外，周福亮涉嫌從該名紮鐵工接受非法回佣共14,000元，以協助對方繼續受僱於德鑄。



機管局、總承建商中國水電–中國電建–保華–建信聯營，以及德鑄，在廉署調查案件期間提供全面協助。調查仍在進行，廉署不排除再作拘捕及起訴。