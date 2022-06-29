廉署起訴5名投保人涉訛稱受傷詐騙保險索償28萬

廉政公署昨日(28日)分案起訴5名投保人，控告他們涉嫌訛稱受傷，串謀他人詐騙一間保險公司批准其多份意外保險索償申請，並向他們發放賠償金及發還醫療費用共逾28萬元。5人已獲廉署准予保釋，以待明日(30日)在東區裁判法院答辯。



被告為5名友邦保險投保人，年齡介乎31歲至35歲，分別為報稱文員的李彥、報稱餐廳工人的尹浩然、報稱合規部主管的楊龍、報稱會計師的林妍君，以及報稱臨床研究主任的譚啟俊，被控共12項串謀詐騙罪名，違反普通法。

案件發生於2016年11月至2018年7月期間。案發時5名被告各自經由一名保險經紀公司推薦人，向友邦保險購入一份連意外保障附加契約的人壽保險。該5份保險的保障範圍涵蓋喪失工作能力賠償、發還意外醫療費用及意外補償。意外索償申請需附以證明文件，包括求診或接受治療的收據，以及由醫生或物理治療師簽發的病假證明書。



控罪指，被告涉嫌各自與上述推薦人串謀詐騙友邦保險，即不誠實地虛假地表示，12份看似附以證明文件支持的意外保險索償申請為真確，從而致使及誘使友邦保險核准該等申請，並向他們每人發放賠償金和發還醫療費用逾2萬元至逾10萬元不等，涉案總額共達28萬元。被告涉嫌在上述意外賠償申請中訛稱因傷接受治療，並暫時喪失工作能力而無法上班共約160日。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，向律政司徵詢法律意見後，按有關法律意見落案起訴該5名投保人上述罪名。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。友邦保險在廉署調查案件期間提供全面協助。