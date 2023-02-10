廉署通緝跨國零售商前採購經理及玩具供應商 三人涉行賄受賄90萬美元

廉政公署獲裁判官簽發手令，通緝兩名跨國雜貨零售商前採購經理及一名玩具供應商東主。三人涉嫌行賄受賄共逾90萬美元(逾700萬港元)，使零售商向玩具供應商發出玩具訂單，總值逾2,600萬美元(約2億500萬港元)。



Zsolt Gergely Kovacs，46歲，及Ladislav Gajdos，43歲，分別為Tesco Stores Limited (Tesco Stores)前高級採購經理及前採購經理，同面對一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。



陳錦群，57歲，鑫源玩具實業有限公司(鑫源)東主，面對三項控罪，即一項串謀向代理人提供利益及兩項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

三人均不在香港 廉署向法院申請手令通緝他們

本案於2010年6月至2020年1月期間發生。案發時Kovacs及Gajdos在英國公司Tesco Stores採購部工作。Tesco Stores及香港公司Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing) 同為跨國雜貨零售商Tesco PLC的子公司。Kovacs及Gajdos負責根據Tesco Sourcing採購部的建議，為Tesco PLC揀選供應商。鑫源是其中一間玩具供應商；Kovacs涉嫌於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健向鑫源東主陳錦群索取回佣。Gajdos則涉嫌約於2012年中開始參與有關貪污勾當。



控罪指Kovacs及Gajdos涉嫌與彭俊健一同串謀，使三人無合法權限或合理辯解，從陳錦群接受非法回佣逾70.8萬美元(逾550萬港元)，以致使Tesco Sourcing向鑫源發出玩具訂單；陳錦群則涉嫌與Kovacs、Gajdos及彭俊健一同串謀，以相同目的向三人提供上述非法回佣，及另外向彭俊健提供兩筆共20萬美元(約156萬港元)的貸款。



廉署調查發現，Tesco Sourcing於2011年3月至2018年1月期間，向鑫源發出玩具訂單總值逾2,600萬美元(約2億500萬港元)。廉署早前接獲律政司法律意見，向Kovacs、Gajdos及陳錦群作出檢控。因三人不在香港，廉署星期一（2月6日）向裁判法院申請手令，通緝他們歸案，並獲裁判官簽發有關手令。