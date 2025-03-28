廉署：系統研發遭晶片禁運拖慢　DeepSeek可加快推進工作

廉政專員胡英明表示，受制於西方國家的晶片禁運，拖慢廉署的系統研發工作，因涉及很多機密敏感資料，維護等工作，要由內部研究。不過內地人工智能系統DeepSeek去年底公布大模型後，胡英明形容有如見到陽光，可加快推進工作。

胡英明接受訪問時表示，兩年半前上任廉政專員時，西方國家開始攻擊本港，而外界攻擊抹黑的最佳回應，就是向外交代本港擁有良好法治及享有一國兩制等，廉署才得以全力工作，他說亦規定人員要將有關資訊向外宣傳。胡英明說，剛出訪中東，下月將到訪東南亞包括汶萊、印尼及新加坡，6月計劃到訪非洲，與當地反貪機構商討相互協作及提供培訓等事宜。