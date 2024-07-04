廉署8月辦開放日慶50周年 入場券即日起至21日網上申領

廉政公署成立50周年，為慶祝如此盛事，廉政公署將於今年8月的兩個周末，向公眾開放多項設施，市民將獲安排以導賞形式參觀多項廉署設施，包括廉署展覽廳、香港國際廉政學院、錄影會面室、列隊認人室、扣留中心、槍械設備，以及特意為慶祝廉署金禧而設的「廉政光影50年」展覽；讓市民親身了解廉署肅貪倡廉的工作，並一同回顧廉署過去半世紀的反貪足跡。

2024年廉署開放日將於北角渣華道303號廉署大樓舉行，開放日期為8月17日、18日、24日及25日，入場時間為上午10時至下午5時。公眾由即日起至7月21日，可透過廉署網站申領入場券。每位市民最多可申請四張指定入場時間的入場券，沒有有效入場券者恕不招待。若申請數目超過限額，將採用電腦抽籤派發。廉署將於7月31日或之前，透過電郵通知各申請人及發送電子入場劵。未能成功申請者亦會接獲通知。