廖孖記腐乳結業｜周潤發是常客 旅發局下架介紹文章 市民退貨不果促負責任

旅發局專頁介紹指，廖孖記在1905年創立，是百年老字號，一直在佐敦小鋪銷售豆製品，家傳經營至第四代，它的產品亦供應給福臨門酒家等餐廳。廖晃業受訪指，他堅持使用曾祖父傳下來的傳統製作工藝，因為「有些手作的東西是機器無法取代的」。他指店裡很多80多歲的回頭客，好多一買就是20幾年的。廖晃業指腐乳的用途很廣，可以做意粉醬，烤芝士蛋糕，還可以直接塗在麵包上吃。以往亦有報道引第三代傳人廖太指，藝人周潤發、李司琪、鄭裕玲、張可頤及堪輿學家蘇民峰不時親身購買醬料。

廖孖記結業消息今早傳出後，不少光顧多年的老街坊特意過來了解，感到很可惜，亦有人促食安中心詳細交代檢測數據。有市民稱吃了腐乳很久，覺得品質沒有問題，認為一個傳統食品消失感傷心，要求食安中心再詳細交代，「說是甚麼菌，那種菌吃多少會有影響」。另有市民帶了數瓶裝腐乳，到店舖要求退貨不果：「親人買了很多『廖孖記』腐乳吃，但現在聽聞它有食安問題，打算來退貨退款，但它現在這樣，是否逃避責任？它應該站出來負責任。」