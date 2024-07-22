廖孖記腐乳結業｜承認30年前已另購白腐乳加工　傳人致歉：過唔到時代嘅關

廖孖記第四代傳人廖晃業向食安中心及市民致歉，形容是「過唔到時代嘅關」。(陳奕釗攝)

百年老店廖孖記腐乳被食安中心驗出蠟樣芽孢桿菌超標後宣布結業，惹來社會關注，食安中心則稱廖孖記食品工廠內沒有生產腐乳。廖孖記第四代傳人廖晃業今早在電台上承認30年前因排污條例更新，開始已由其他供應商買入白腐乳，再在港加工，他向食安中心致歉，形容是「過唔到時代嘅關」。

第四代傳人阿Jay廖晃業說，30年前因排污條例更新，要求生產腐乳過程中所產生的濃酸水，需要淡化成清水方可排除，惟廖孖記的廠房未能符合相關要求，因此需要改為從供應商買入白腐乳，「過唔到時代嘅關」。他多次向食安中心致歉，指在回應細菌超標一事上反應過敏，家人情緒很差，期望外界理解家族多年來為店舖的付出和堅持，並不是一般人所能想像。

否認 招紙 逃避 「香港製造」等字眼

被問到廖孖記腐乳招紙上寫著「調味精良、親自監製」，是否特意避開「香港製造」等字眼。第四代傳人回應指，宣傳語是祖父留下來的口號，並非刻意逃避「香港製造」的字眼。

他又講到早前食安中心職員抽取樣本時的情況，說當食安中心首次發報告指產品有問題後，公司已停止生產該款產品，其後收到電話得知再有食安中心人員來購買涉事產品時，公司已按食安專家的建議，以新方法特意製造一瓶腐乳，店員亦認出之後以顧客身分前來購買腐乳的食安人員，並向他販賣新造腐乳。第四代傳人說，食環不時都會派員到廠房巡查，若檢驗時發現有所不足，公司都會立即改善，食環其後都稱「OK」。