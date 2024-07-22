廖孖記腐乳結業｜食安中心反駁買辦前會通知說法：人員穿便裝、沒戴工作證、無事先約時間

廖孖記腐乳日前被食物安全中心驗出蠟樣芽孢桿菌超標，在社會掀起風波後結業。廖孖記第四代傳人廖晃業在電台節目透露，食安中心每次都是派同一名帶有職員證的人員任顧客到場購買樣本，亦會有一名帶同保溫箱的「阿姐」跟隨，因此已認得他們來自食安中心，又指中心到場前會先「call call我哋」。

食安中心發言人回覆《am730》查詢指，中心派員到廖孖記購買有關食物樣本時，是以顧客身份購買，其間人員穿著便裝、沒有佩戴工作證、沒有向相關店舖表露身份，亦沒有事先約定時間。不過為對企業公平，人員在購買樣本後有清晰表明目的是按法例作化驗，並在廖孖記人員面前作封裝，雙方簽名作實。

發言人表示，廖孖記近日個案當中首兩個樣本皆是透過恆常食物監測計劃抽取，而第三個樣本則是因應首個樣本超標、第二個樣本尚可而按指引需要抽取。化驗結果顯示第三個樣本蠟樣芽孢桿菌超標後，已按一般做法要求停售該生產批次產品，調查仍在進行中。至於樣本為何會蠟樣芽孢桿菌超標，食安中心發言人指，需要再作調查才能給予意見，如產品生產過程和環境有沒有可能受污染等。雖然現時廖孖記已結業，但食安中心指店舖如果願意配合，可以繼續調查超標原因。

工貿署：不評論個別個案

另外，廖晃業今日承認約30年前廖孖記已是從內地購買白腐乳，強調「香港生產」的說法沒有欺騙成份、不涉隱瞞，並指不敢說腐乳為「香港製造」。工業貿易署回覆《am730》查詢稱，一般來說署方會按需要發出香港產地來源證，證明有關產品的來源地為香港，以及發出產地來源加工證。證明產品曾在本港進行若干製造工序，然而該等工序並不足以賦予有關貨品香港產地來源資格。

工業貿易署續指，完全由香港本地出產的貨品，必須是香港的天然產物，即完全在香港種植或開採，或在香港使用本地原料生產，而涉及多個地方原料或加工處理的製成品，則必須在本港進行製造工序生產，而有關製造工序能永久及實質地改變了所用基本生產物料的形狀、性質、結構或效用。針對廖孖記的查詢，署方指不會評論個別個案。