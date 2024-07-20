廖孖記腐乳結業｜食安中心回應「羅生門」事件　澄清無教百年老店做腐乳 廖孖記下周一記者會取消

本港百年老字號「廖孖記」的腐乳，早前被當局驗出蠟樣芽孢桿菌超標，「廖孖記」其後宣佈結業。廖孖記與食物安全中心後來各執一詞成「羅生門」事件。食安中心今日召開記者會，介紹《食物監測計劃食物採樣及檢測程序》，並就今次「廖孖記」食安風波作出回應。而廖孖記原定下周一舉行記者會，負責人最新回覆指決定取消，稍後會再回應事件。
食安中心6月底在西營盤抽取「廖孖記」瓶裝腐乳樣本檢測，發現蠟樣芽孢桿菌超標後，7月再從佐敦店舖進行兩次抽取樣本跟進，其中一次再發現每克腐乳含130萬個蠟樣芽孢桿菌，超標12倍。署理食物安全專員李培文在會上指，食安中心人員7月4日到場檢查食物廠房時，發現廠房內有很多灰塵及生鏽情況，在膠桶中的已稀釋玫瑰露酒被放置於室溫下3天，增加污染及變壞風險，故只提醒其保持衞生。
李培文指無教百年老店做腐乳
對於廖孖記指是食安中心派人教制腐乳致超標更嚴重，食安中心否認有「教授」做腐乳，重申3個樣本均是恆常監測樣本是以顧客身分購買。李培文澄清，檢測樣本並非「廖孖記」按食安中心人員要求製作的唯一商品，「你話我哋教都唔無人信啦，我哋點會教百年老牌老店做腐乳」，強調購買時商品為店舖零售商品，而跟進樣本會向店員透露公職人員身分，會在見證下將產品放入證物袋，檢察和取樣程序都是依照規定進行，他又指，今次檢測結果並非針對「廖孖記」，指對方過去曾有檢測合格樣本，相信今次只是個別批次有問題，希望釐清事實，釋除公眾疑慮。「廖孖記」於本月18日宣布結業，原定下周一(22日)舉行的記者會宣告取消。