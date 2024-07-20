廖孖記腐乳結業｜食安中心回應「羅生門」事件　澄清無教百年老店做腐乳

本港百年老字號「廖孖記」的腐乳，早前被當局驗出蠟樣芽孢桿菌超標，「廖孖記」其後宣佈結業。廖孖記與食物安全中心後來各執一詞成「羅生門」事件。食安中心今日召開記者會，介紹《食物監測計劃食物採樣及檢測程序》，並就今次「廖孖記」食安風波作出回應。

食安中心6月底在西營盤抽取「廖孖記」瓶裝腐乳樣本檢測，發現蠟樣芽孢桿菌超標後，7月再從佐敦店舖進行兩次抽取樣本跟進，其中一次再發現每克腐乳含130萬個蠟樣芽孢桿菌，超標12倍。署理食物安全專員李培文在會上指，食安中心人員7月4日到場檢查食物廠房時，發現廠房內有很多灰塵及生鏽情況，在膠桶中的已稀釋玫瑰露酒被放置於室溫下3天，增加污染及變壞風險，故只提醒其保持衞生。