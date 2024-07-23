廖孖記認買內地白腐乳加工30年 第四代傳人不覺具欺騙成分

廖孖記衛生腐乳王日前兩度被食物安全中心驗出蠟樣芽孢桿菌超標，店東其間曾主動聯絡一個綜合資訊節目訴說聲譽盡毀、批評報告有誤，因而萌生結業念頭，及至上周四正式拉閘結業。廖晃業昨取消原定由專家陪同召開的記者會，改為出席一個電台節目就風波解畫。他承認，約30年前排污條例要求提升，腐乳發酵時排出的濃酸水未能淨化成合法排放的清水，因此未能生產前期生腐乳，「過唔到時代嘅關。」

現已結業的百年老字號醬料店「廖孖記」捲入食物安全風波，事態發展峰迴路轉。第四代傳人廖晃業昨透露，30年前已經是向內地廠房購買白腐乳，然後在港加工，強調腐乳招紙上的口號非為逃避「香港製造」字眼，並認為「香港出產」的說法沒有欺騙成份。有律師指出，今次事件若產品只聲稱為「香港出產」，應不屬違反《商品說明條例》。

自此，廖孖記便開始購入白腐乳作原材料，之後著重於本港廠房進行後期製作步驟，如發酵、養汁、調味、包裝等，但廖晃業在節目上未有正面回應白腐乳是否購自內地，至節目後被記者追問始承認，但不欲透露確實產地，又強調對方只是在內地設廠的香港做腐乳行家。由於後期製作工序都是在本港進行，廖晃業認為產品仍算是香港出產，強調並沒有隱瞞、不覺得是欺騙消費者。

樽身標語屬爺爺口號非刻意逃避

對於為何一直沒有向消費者披露白腐乳從內地進口，廖晃業直言「我哋都執咗，唔使再澄清啦」，又稱客人到廖孖記時都能看到生產工序和產品。他又回應招紙上的「調味精良，親自監製」標語，是他爺爺留下來的口號，並非刻意逃避「香港製造」字眼。廖晃業又在節目上多番向食安中心致歉，並指廖孖記結業是經濟壓力問題，與風波無關，又承認母親和家人近日情緒激動，「同大家講聲唔好意思，我哋成家人情緒影響到大家」，現時看不到重開店舖的可能性。他於會見記者的尾聲再三鞠躬，感謝顧客多年來的照顧。

食安中心否認買辦前通知店方

另外，食安中心日前表示，抽取樣本檢驗時會以顧客形式購買商品，署方人員不會向相關店舖透露身份。不過，廖晃業透露食安中心每次都是派同一名帶有職員證的人員任顧客到場購買樣本，亦會有一名帶同保溫箱的「阿姐」跟隨，因此已認得他們來自食安中心，又指食安中心派員到場前會先「call call我哋」。

食安中心發言人回覆查詢時反駁有關說法，強調是以顧客身份購買食物樣本，其間人員穿著便裝、沒有佩戴工作證、沒有向相關店舖表露身份，亦沒有事先約定時間。他又指，廖孖記如果願意配合，中心可以繼續調查蠟樣芽孢桿菌超標原因。