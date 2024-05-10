廚餘回收｜政府派家居廚餘桶每個成本30元　宣傳屋邨智能廚餘回收機啟用

垃圾徵費是否如期在8月1日全面推行仍屬未知之數。政府近月正落力擴展社區的廚餘回收網絡，包括全速在所有公共屋邨安裝智能廚餘回收機，環保署亦會在屋邨的廚餘回收桶啟用當日，舉辦宣傳活動和派發價值約30元的灰色家居廚餘桶。不過，有市民指派發數量太少，未能「搶得」廚餘桶，又覺得使用膠袋倒廚餘不太衞生，直言令其回收意欲減低，希望政府可擴展至每戶派一個。
▼環保署到公共屋邨派發家居廚餘桶▼
免費家居廚餘桶長闊高均20厘米
政府一直鼓勵社會參與廚餘回收，但近月不時有市民把廚餘傾倒至回收桶後，直接將膠袋棄置在附近，變相衍生其他環境衞生問題。環保署現逐步在所有公共屋邨設置廚餘回收機，在設施啟用當日並會聯同環境及自然保育基金舉辦推廣教育活動，包括派發灰色家居廚餘桶，領取者只需出示「綠綠賞」應用程式的會員頁面，毋須證明居於該邨。
《am730》記者日前到訪一個剛啟用廚餘機的公共屋邨，了解相關推廣教育活動和派發家居廚餘桶的過程。活動當日下午2時許開始，現場所見約兩小時後仍持續有大批街坊到場，排隊輪候者以邨內長者為主。在場的環保大使會先協助輪候者安裝和登入「綠綠賞」，再分批安排觀看一段接近1分半鐘的教學影片，了解哪些廚餘和物品不可放進智能廚餘機，如大型骨頭、膠袋等，其後只需要向櫃枱出示「綠綠賞」會員頁面或實體會員卡，即可獲得一個長、闊、高均約20厘米的灰色家居廚餘桶。記者當日由到場排隊至看影片和獲發家居廚餘桶，過程大約需要半小時。
環保大使形容為有蓋筲箕
記者昨日(9日)瀏覽一個網上二手買賣平台，未見有人把免費獲得、印有環保署廚餘回收標誌的家居廚餘桶轉售圖利，反而有人開價20元至50元不等徵收有關廚餘桶。市民陳先生認為，推廣免費派發的家居廚餘桶數量有限，建議政府應該派發更多甚至每戶一個，直言用膠袋棄置廚餘「冇咁衞生」，亦減低其回收意欲。至於在場取得家居廚餘桶的居民，大多都急不及待拆解回收桶的構造，以及呼籲附近行經的街坊加入排隊。現場有環保大使形容家居廚餘桶只是一個有蓋筲箕，強調使用其他器皿亦可如常使用廚餘回收機。
成本每個約30元
環保署回覆《am730》查詢指，每個派發的家居廚餘桶成本約30元，每次推廣活動一般會預備該邨四分之一住戶的數量，截至上月底已派發逾10萬個家居廚餘桶。署方續指，正籌備將家居廚餘桶納入「綠綠賞」換領禮品當中，未能取得的市民日後可到任何「綠在區區」用積分換領。署方又稱，截至上月底已在全港約四分之三，即約160條公共屋邨開展廚餘回收計劃，並進行逾500場推廣教育活動，當中150場於周末或公眾假期舉行，日後亦會不定期在公屋舉辦宣傳教育活動；在私人樓宇推廣廚餘回收計劃和派發家居廚餘桶的安排也大致相同。
立法會議員梁熙認為廚餘涉及食物殘渣和水分，家居廚餘桶理應使用材質較佳的塑膠，認為30元的成本不過分、「宣傳都抵」，又不擔心因毋須出示居住證明而吸引大批市民跨區領取免費家居廚餘桶。他又指推廣活動有效，據其了解即使其他器皿都有相同功能，不少街坊在取得家居廚餘桶後，都因其容量夠大和有筲箕隔水而繼續使用，又笑言支持環保的同時可維持個人形象，「外觀靚啲，如果拎廚餘用袋唔靚，但呢個擺到明冇咁尷尬。」
▼未來一周智能廚餘回收機啟用屋邨▼
|啟用日期
|屋邨
|詳細位置
|5月11日
|長青邨
|青松樓、青楊樓、青葵樓、青梅樓、青柏樓、青榕樓
|5月11日
|葵盛東邨
|盛喜樓、盛安樓、盛國樓、盛樂樓、盛強樓
|5月16日
|何文田邨
|景文樓、逸文樓、綺文樓、適文樓
|5月16日
|愛民邨
|建民樓4樓、 禮民樓4樓、 康民樓、 新民樓、敦民樓
|5月16日
|俊宏軒
|第一座、第三座、第八座、第十座
|5月19日
|富昌邨
|富誠樓、富旺樓、富韻樓、富盈樓、富凱樓4樓平台
|5月19日
|麗閣邨
|麗萱樓、 麗蘭樓、麗芙樓
|5月19日
|石籬一邨
|石安樓、石俊樓高座、石逸樓、石興樓
|資料來源：環保署廚餘專題網頁