廚餘回收｜政府派家居廚餘桶每個成本30元　宣傳屋邨智能廚餘回收機啟用

垃圾徵費是否如期在8月1日全面推行仍屬未知之數。政府近月正落力擴展社區的廚餘回收網絡，包括全速在所有公共屋邨安裝智能廚餘回收機，環保署亦會在屋邨的廚餘回收桶啟用當日，舉辦宣傳活動和派發價值約30元的灰色家居廚餘桶。不過，有市民指派發數量太少，未能「搶得」廚餘桶，又覺得使用膠袋倒廚餘不太衞生，直言令其回收意欲減低，希望政府可擴展至每戶派一個。 ▼環保署到公共屋邨派發家居廚餘桶▼

免費家居廚餘桶長闊高均20厘米 政府一直鼓勵社會參與廚餘回收，但近月不時有市民把廚餘傾倒至回收桶後，直接將膠袋棄置在附近，變相衍生其他環境衞生問題。環保署現逐步在所有公共屋邨設置廚餘回收機，在設施啟用當日並會聯同環境及自然保育基金舉辦推廣教育活動，包括派發灰色家居廚餘桶，領取者只需出示「綠綠賞」應用程式的會員頁面，毋須證明居於該邨。 《am730》記者日前到訪一個剛啟用廚餘機的公共屋邨，了解相關推廣教育活動和派發家居廚餘桶的過程。活動當日下午2時許開始，現場所見約兩小時後仍持續有大批街坊到場，排隊輪候者以邨內長者為主。在場的環保大使會先協助輪候者安裝和登入「綠綠賞」，再分批安排觀看一段接近1分半鐘的教學影片，了解哪些廚餘和物品不可放進智能廚餘機，如大型骨頭、膠袋等，其後只需要向櫃枱出示「綠綠賞」會員頁面或實體會員卡，即可獲得一個長、闊、高均約20厘米的灰色家居廚餘桶。記者當日由到場排隊至看影片和獲發家居廚餘桶，過程大約需要半小時。