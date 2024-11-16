廟街夜繽紛｜下月中完結擬「添食」　邀歌手駐場雜技表演添文化元素

「廟街夜繽紛」將於下月中完結，廟街販商商會主席陳錦榮受訪指，首年「夜繽紛」令廟街人流由每天逾2,000人次增至逾7,000人次，反應良好，擬「添食」申辦「廟街夜繽紛2.0」，計劃邀請歌手和雜技表演者駐場，並鼓勵商戶做麵粉公仔等，為下一期「夜繽紛」增添文化元素，但他慨嘆廟街有噪音考量，未能播音樂或有叫賣聲「炒熱氣氛」，希望政府考慮放寬。 記者︰曾偉龍 港府去年提出「香港夜繽紛」，大部分活動經已落幕，設有22檔美食攤檔的「廟街︰一條街道，萬種地道」活動亦將於下月中完結。廟街販商商會主席陳錦榮接受《am730》訪問時指，首年「夜繽紛」活動反應理想，廟街人流由每日逾2,000人次，增逾兩倍至逾7,000人次，較疫情前的每日逾3,000人次亦增加一倍，而假日人流更可達2.5萬人次，廟街商販生意則平均增加兩至三成。陳錦榮又指，引入美食攤位後，遊客感到眼前一亮，「同過去唔同，唔係5年前、10年前嚟係一樣」，令廟街販商感到鼓舞。 「夜繽紛」燃希望商販望延續 「廟街夜繽紛」去年12月15日開幕，至今年3月初已有120萬人次到訪，至7月底時錄得約228萬人次到訪廟街。陳指，下半年因颱風和天氣炎熱，人流和生意有所回落，攤檔檔主上半年有錢賺，現時「搵份人工」，但「夜繽紛」燃起廟街希望，所有檔主都希望活動可以延續。

擬申「夜繽紛2.0」邀歌手駐場 陳錦榮透露，計劃以「廟街夜繽紛」名義向民政事務總署申請娛樂牌照，於下月中開展為期1年的「夜繽紛2.0」，相信成事機會甚高。他透露，現時已有不少街頭表演者在廟街表演，未來擬邀請歌手駐場表演，亦考慮邀請例如雜技等表演者演出，製造氣氛，惟音樂表演須嚴控音量，時間亦限制在晚上9時前。他亦希望，活動除了維持現時美食攤檔外，亦增加文化元素，舉例可引入麵粉公仔和其他特色手工藝品。 對比海內外夜市和步行街的熱鬧氣氛，陳錦榮承認廟街氣氛相對靜，因為廟街鄰近民居，部門有噪音考慮，難仿效外地夜市播放音樂和有叫賣聲，希望政府政策有所放寬，「氣氛一定要有聲」。 冀借熊貓雕塑「打卡」 首年「廟街夜繽紛」僅餘約1個月，陳錦榮希望廟街亦可配合「熊貓經濟」，希望旅發局協助安排於廟街設置臨時的熊貓雕像，供遊客「打卡」拍照，若能落實，廟街亦可於本月底推出熊貓主題佈置，「搵吓有冇熊貓燈飾可以掛，買啲熊貓鎖匙扣，買嘢滿50蚊送一個」。他續指，旅發局不會參與下一期「廟街夜繽紛」，但初步同意向廟街提供資助在佳節佈置街道，「2、3萬蚊，節日資助」，首兩個節日將是聖誕節和農曆新年，暫未構思佈置細節。 「廟街夜繽紛」經過1年，陳錦榮坦言，廟街商販已有少許轉變，例如販商已可售賣包裝食物，亦有商販轉賣銷情較佳的電子產品，令廟街貨品開始走向多元，「唔淨係I Love HK（圖案貨品）」，期望未來可轉型手信街，「香港嘅腐乳、辣椒醬出名，可以嚟廟街買」，但他承認不少小販年老，難有魄力轉變，「我60幾歲，喺度都算後生，你叫佢哋解釋藍芽（耳機用法），佢哋自己都唔識」。

倡重發小販牌擴展美食街 陳錦榮強調，激活廟街需要轉變規劃，建議食環署以每個12萬元收回檔販牌照，轉發予有創意的年輕人，售賣文創玩意，同時在五段廟街中，撥出佐敦起計的第二段（南京街至寧波街一段）作美食街，令廟街美食部分擴展至兩段街，餘下三段街則維持作銷售，「假設200幾檔，收番150檔，每檔12萬（元），都係1,800萬（元），就可以活化一條街」，但他稱食環署暫不支持建議。 廟街是香港著名街道，陳錦榮直言，廟街亦為國際知名景點，「你要講代表香港嘅一條街，廟街會係其中一條」，廟街本身已有一段馬路可擺賣，且嚴格控制環境衞生，本港其他街道若要舉辦夜市，部門會有噪音和環境衞生等不同考慮，故廟街夜市模式亦較難複製。但他認為尖沙嘴星光大道不會有噪音問題，有條件發展成具規模的夜市，「擺100檔，夜晚飲啤酒，食小食」。 《am730》正就旅發局在下一階段「廟街夜繽紛」的角色向旅發局查詢，正待回覆。