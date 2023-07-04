廠商會下半年辦三個食買玩活動 工展會規模回復疫前重設熟食區

食買玩活動浪接浪。香港中華廠商聯合會公布，今年下半年將有四大展覽活動舉行，當中3個美食購物活動，壓軸是一年一度的工展會將跨年舉行，逾900個攤位回復至疫情前規模，闊別4年的熟食區亦將回歸。廠商會表示，4個展覽參展商數量較上年增一成，工展會多年來深受市民歡迎擁有「擁躉」，而內地旅客亦隨通關有增加，對今年的銷情有信心。

廠商會本月開始至年底將舉辦「第29屆香港國際教育及職業展」、8月「第3屆工展會購物節」、10月「第10屆香港美食嘉年華」，以及12月中「第57屆工展會」四項活動。活動不但恢復疫情前規模，更添加新元素，例如為迎合素食潮流，在美食嘉年華增設「素食天堂」。廠商會會長史立德昨指，廠商會希望活動可以帶動本地消費，協助中小微企；形容參展商反應踴躍，預計數目會比去年增加一成。被問及會否擔心市民外遊或政府的周末市集會削弱本地消費力，史立德稱，工展會等展覽的主題圍繞日用品及食品，「工展會向來有品牌保證」，一直深受市民歡迎；加上通關後內地旅客增加，故對四大活動的反應及銷情有信心。

