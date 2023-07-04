廠商會下半年辦三個食買玩活動 工展會規模回復疫前重設熟食區

食買玩活動浪接浪。香港中華廠商聯合會公布，今年下半年將有四大展覽活動舉行，當中3個美食購物活動，壓軸是一年一度的工展會將跨年舉行，逾900個攤位回復至疫情前規模，闊別4年的熟食區亦將回歸。廠商會表示，4個展覽參展商數量較上年增一成，工展會多年來深受市民歡迎擁有「擁躉」，而內地旅客亦隨通關有增加，對今年的銷情有信心。
廠商會本月開始至年底將舉辦「第29屆香港國際教育及職業展」、8月「第3屆工展會購物節」、10月「第10屆香港美食嘉年華」，以及12月中「第57屆工展會」四項活動。活動不但恢復疫情前規模，更添加新元素，例如為迎合素食潮流，在美食嘉年華增設「素食天堂」。廠商會會長史立德昨指，廠商會希望活動可以帶動本地消費，協助中小微企；形容參展商反應踴躍，預計數目會比去年增加一成。被問及會否擔心市民外遊或政府的周末市集會削弱本地消費力，史立德稱，工展會等展覽的主題圍繞日用品及食品，「工展會向來有品牌保證」，一直深受市民歡迎；加上通關後內地旅客增加，故對四大活動的反應及銷情有信心。
國際教育及職業展周六日舉行
另外，國際教育及職業展本周六及日(8至9日)於灣仔會展舉行，將設有「海外及內地升學區」、「本地升學區」和「職業廣場」三大展區，來自24個國家及地區、逾1,000間院校、教育機構及升學顧問參展，為學生、家長和在職人士提供一站式升學、進修和就業資訊；現場亦舉辦逾40場升學及就業專題講座，分析升學攻略及就業前景。
本屆國際教育展新設「職業廣場」展區，展區內提供多個政府部門公私營機構職位空缺及即場面試機會，包括5支紀律部隊、機場管理局、海洋公園等逾40個僱主，提供逾2,000個職位空缺；參展商將向年輕人和入場人士分享各行業的青少年活動及最新的招募資訊和發展前景。入場人士也可找專家即場指導，製作或潤飾個人履歷，助求職路上「一擊即中」。