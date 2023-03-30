廠商會史立德：環球經濟疲弱 料最快下半年好轉

隨著疫情減退，全球各地陸續商貿往來。廠商會會長史立德今日在傳媒午宴表示，近兩、三個月國內各省各市都「報復式」訪港招商，許多駐港外國領事和商貿代表亦主動接觸廠商會，探討合作機會。廠商會亦正積極等備在本年內赴京訪問，除了向中央部門反映業界關注的議題外，也期望獲領導人接見。

惟史立德表示，鑑於環球經濟仍相當疲弱，加上地緣政治因素，海外客戶下訂單普遍比以往保守，部份買家甚至仍在消化去年的舊庫存。他預計最快要到下半年才會好轉。他同時指出，不少業界反映本港嚴重缺乏工業人才和勞動力，故廠商會計劃與本地大學開展合作，研究香港工業發展策略，以及如何利用大灣區的資源，填補香港的人才缺口。

下月澳門辦工展會 赴星馬拓商機

廠商會未來積極開拓商機，包括下月7至10日將在澳門舉辦「第5屆香港工展會 •澳門」，是廠商會近4年來第一個跨境展覽會，並正與品牌局計劃在其他大灣區城市舉辦展會。廠商會於下月18至22日亦將率團到馬來西亞和新加坡考察，了解東盟地區發展機遇。

至於本地方面，廠商會將於今年7月將在會展舉辦「國際教育及職業展」，8月在亞博舉辦「工展會購物節」，10月在葵涌舉辦「香港美食嘉年華」，以及12月在維園舉行「工展會」。史立德希望透過有關展會，幫助業界提升銷售水平，同時帶給香港市民歡樂和正能量。