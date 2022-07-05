廠商會周末教育展開鑼 史立德：防疫措施不大收緊工展會料更旺

目前疫情較第五波高峰緩和，中華廠商聯合會宣布各項大型展覽活動將於下半年陸續登場，迎接各項經濟活動漸趨活躍，市場氣氛顯著改善的復甦勢頭。本周六及日(9至10日)率先有「第28街香港國際教育展」打頭陣，9月則有工展會購物節、10月至11月美食嘉年華，當然不少得年底的工展會。

廠商會主席史立德形容各展覽蓄勢待發迎復甦，他表示，去年首辦的工展會購物節甚受歡迎，今年將擴展至約350個攤位，又預告將設懷舊主題區，當中有圖片展、懷舊手工、遊戲和打卡位；美食嘉年華則有260個攤位，又會有萬聖節巡遊等各式親子活動。至於重頭戲年底的工展會，將有860個攤位，並設「香港玩具時代」主題區，顯示不同年代的經典香港玩具，並設互動遊戲區，讓大人和小朋友一同回顧香港玩具業的發展史。他預期，工展會人流不比去年少，只要疫情不反彈，持續受控，社交距離措施不再大幅收緊，相信會向好的方向發展。

國際教育展將一連兩日於香港會議展覽中心舉行，展覽請四大展區，包括「海外升學區」、「本地升學區」、「持續進修及課外活動區」及「台灣升學區」，超過750個來自18個國家及地區的遠行和教育機構參與。本港各大紀律部隊也是參展商之一，將向年青人和入場人士分享各部門的青少年活動及最新的招募資訊和發展前景。期間有超過30場升學講座及星級分享會，嘉賓包括各紀律部隊、不同國家駐港領事館代表， 以及多位專家名人，例如教育推廣大使方力申、有「火博士」之稱的香港科技大學化學系理學教育助理教授陳均傑博士、學友社學生輔導顧問吳寶城、領智教育移民有限公司董事黎名駒等。今屆教育展新增「持續進修及課外活動區」，提供職業培訓等資訊，讓在職人士按自身的教育程度和興趣，尋找合適的持續進修課程，自我增值。

另外，就政府計劃提升公務員薪酬不多於3%，史立德料商界也朝同樣方向加薪，他解釋，雖然目前經濟環境仍然屬於差，但很多公司已經兩年沒有加薪，為保留人才，現時也要加薪，笑言廠商會本身也已向員工加薪。