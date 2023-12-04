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2023-12-04 17:32:40

廠商會推ESG約章 簽署企業承諾實踐可持續發展

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廠商會推ESG約章 簽署企業承諾實踐可持續發展

廠商會推ESG約章 簽署企業承諾實踐可持續發展

可持續發展及綠色金融仍是全球發展趨勢，不少公司亦開始發布自己的環境、社會和企業管治(ESG)報告，以展示其在相關領域就可持續發展而下的功夫。廠商會推出「ESG+計劃」，重點項目之一的「ESG約章」行動旨在鼓勵企業簽署約章，承諾實踐可持續發展；並舉行「ESG約章」證書頒發典禮。擔任主禮的商務及經濟發展局副局長陳百里表示，約章有助推動香港經濟和社會進步；又指和諧社會、透明高效的企業管治亦是各地投資者和專業人士來香港的重要因素。

廠商會早前提出「ESG+計劃」重點項目「ESG約章」。企業在簽署約章時須在環境、社會或企業管治中選出一個方向，並承諾實踐可持續發展，提升ESG實力。另外，項目亦設「ESG倡導公司」獎項，以鼓勵企業推介旗下產業鏈夥伴、下游公司參與計劃，在港推廣ESG。廠商會會長史立德表示，由去年９月推出至今，已有超過1,000間企業機構簽署；在2023年度有超過500間企業響應參與。他又提到，廠商會讓參與企業更容易履行承諾，舉辦了不同的培訓和講座，及技術諮詢；了解不同的減炭方案和成功例子。

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香港須推動經濟同時 構思可持續方法解決市民需要

陳百里表示，香港要實施可持續發展最大的阻力，為市民的生活習慣和態度。「我哋(香港)最大嘅特色係人多車多噪音多」，且每日產品和資源的消耗非常多，故不難怪港人甚少考慮中長遠的持續發展。然而，陳認為，香港在累積財富、推動經濟的同時，都要構思出一套可持續的方法解決市民的文化、人才、旅遊等各方面需要。他同時認為，企業若能在疫後復甦期間加入ESG元素到企業藍圖，或可以吸引外來投資者及提高競爭力。

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另外，陳百里又指政府早幾年已把可持續發展融入政策內，並設2050年炭中和目標；而政府推出的幾個大型綠色債券、基金的認購率相當好，甚至有超額認講，說明世界各地投資者對香港前景，尤其是信貸經貿前景發展相當有信心。

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