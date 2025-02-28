熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-28 10:00:00

廠商會盧金榮專訪｜促傾斜政策聚焦實體產業振經濟　支持政府借債指投資有回報

分享：
廠商會會長盧金榮認為，政府應對投資北部都會區的重點產業提供傾斜政策（資料圖片）

廠商會會長盧金榮認為，政府應對投資北部都會區的重點產業提供傾斜政策（資料圖片）

adblk5

香港身陷巨額財赤，港府振興經濟政策未見顯注成果。廠商會會長盧金榮在專訪中指，香港傳統金融、旅遊和地產行業外圍影響較大，人工智能、健康科技等新產業需時才見成果，建議政府推出傾斜政策鼓勵投資重點產業，「而家係需要干預，因為你需要發展重點嘅產業」，並支持政府透過借債投資產業，「有回報嘅投資，係可以接受」。

記者︰曾偉龍

廠商會會長盧金榮在《am730》專訪中表示，近年全球經濟模式轉變，聚焦創新科技，疫後暴露了香港經濟結構單一的風險，急需注入新質生產力，邁向新型工業化和國際創科中心定位。他解釋，香港經濟過往注重發展傳統的金融、旅遊和地產行業，傳統優勢產業受外圍影響較大，金融業近年受制於疫情和國際市場，房地產市場過去數年狂跌，旅遊業亦因旅客消費模式改變而收入減少，最重要的三個行業向下行，「如果本地有實體產業，多一瓣，簡單啲，安全啲」。

盧金榮表示，香港去工業化多時，產業遷走，重新建立需時，港府2015年提出再工業化，2022年提出香港創新科技發展藍圖，確定發展創新工業的願景，香港投資管理有限公司亦在生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數字化與升級轉型、未來與可持續發展共5個板塊投資620億元，可見政府已有方向，亦在新產業投入很多資源。

財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜會調整「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」兩項交通資助計劃。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜在2025/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜協助政策局和部門減少開支，全方位管控工務工程項目，減低建造成本。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會透過發行政府債券融資，靈活運用資金，投資未來，為社會帶來更大回報及效益。政府發債所得資金將用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，政府將推行一系列措施，以反映成本及體現「用者自付」原則。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推進制度改革和產品創新，積極在海外吸引新資金、開拓新市場，推動香港國際金融市場高質量發展。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推進制度改革和產品創新，積極在海外吸引新資金、開拓新市場，推動香港國際金融市場高質量發展。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府優先為北部都會區投入資源，並會採用更多元的發展模式，試行「片區開發」，加速創科產業發展。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府優先為北部都會區投入資源，並會採用更多元的發展模式，試行「片區開發」，加速創科產業發展。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會加速培育新質生產力，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會加速培育新質生產力，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。(添馬台Facebook)

盧金榮︰重點發展產業需干預

北部都會區以「國際創科新城」為定位，據報港澳辦主任夏寶龍亦要求加速北都發展。盧金榮表示，融入大灣區必然是香港未來大方向，香港需從中找到自身定位，發揮功能，而北都是香港對大灣區和深圳的切入點，政府需要有特別政策和制度創新，加快發展。

他認為，港府不能用舊有方法發展產業，因中央政府已確立香港「八大中心」定位，包括金融、創新和文化等，「國家已經有（規劃）擺咗喺度，設計好大灣區」，故港府應推出傾斜政策，重點發展，「以前政府係積極不干預政策，而家係需要干預，因為你需要發展重點嘅產業」。

盧金榮表示，要吸引商家投資北都，需要對上述5個板塊新產業有傾斜政策，給予優惠，並協助解決產業落地遇到的問題，「如果你要吸引佢嚟香港，發展你嘅產業，就要有啲傾斜政策，唔好擔心成日俾人話乜嘢官商勾結……要整體大嘅策略去行，你有乜新改革、新傾斜去發展呢啲產業，咁先會發展得快，如果唔係，就成日撠住撠住」，舉例杭州有政策支持，孕育出DeepSeek，「深圳唔會做，有政策，就培育到呢啲產業出來」。

adblk6
廠商會會長盧金榮認為，政府應對投資北部都會區的重點產業提供傾斜政策（資料圖片） 廠商會會長盧金榮認為，政府應對投資北部都會區的重點產業提供傾斜政策（資料圖片）

盧金榮︰需鞏固金融旅遊地產業

地價收益減少，政府收入大減，盧金榮認為，在新產業轉型成功前，最直接是鞏固金融、旅遊和地產三個現有產業，強調新產業不會取代原有產業，「政府需要有政府政策，地產就好明顯係政府政策，控制到地價，另外係銀行貸款成本高、息口高，令香港投資比較少」。

對於經濟轉型時間，盧金榮指難以估計，「時間係耐，冇乜嘢係快，但你唔做長遠規劃，就一直冇」。對於政府發債，他認為政府發債是做有回報的投資，可以接受，亦需要思考如何吸引投資。

廠商會會長盧金榮指，經濟轉型需時，政府仍應鞏固金融、旅遊和地產業（蘇文傑攝） 廠商會會長盧金榮指，經濟轉型需時，政府仍應鞏固金融、旅遊和地產業（蘇文傑攝） 廠商會會長盧金榮指，經濟轉型需時，政府仍應鞏固金融、旅遊和地產業（蘇文傑攝）

【限時激減】800 amFUN 2盒！1200 amFUN 4盒！

新谷酵素益腸活酵素限時激減