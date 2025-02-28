廠商會盧金榮專訪｜促傾斜政策聚焦實體產業振經濟　支持政府借債指投資有回報

香港身陷巨額財赤，港府振興經濟政策未見顯注成果。廠商會會長盧金榮在專訪中指，香港傳統金融、旅遊和地產行業外圍影響較大，人工智能、健康科技等新產業需時才見成果，建議政府推出傾斜政策鼓勵投資重點產業，「而家係需要干預，因為你需要發展重點嘅產業」，並支持政府透過借債投資產業，「有回報嘅投資，係可以接受」。

記者︰曾偉龍

廠商會會長盧金榮在《am730》專訪中表示，近年全球經濟模式轉變，聚焦創新科技，疫後暴露了香港經濟結構單一的風險，急需注入新質生產力，邁向新型工業化和國際創科中心定位。他解釋，香港經濟過往注重發展傳統的金融、旅遊和地產行業，傳統優勢產業受外圍影響較大，金融業近年受制於疫情和國際市場，房地產市場過去數年狂跌，旅遊業亦因旅客消費模式改變而收入減少，最重要的三個行業向下行，「如果本地有實體產業，多一瓣，簡單啲，安全啲」。

盧金榮表示，香港去工業化多時，產業遷走，重新建立需時，港府2015年提出再工業化，2022年提出香港創新科技發展藍圖，確定發展創新工業的願景，香港投資管理有限公司亦在生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數字化與升級轉型、未來與可持續發展共5個板塊投資620億元，可見政府已有方向，亦在新產業投入很多資源。