廠商會盧金榮專訪｜促傾斜政策聚焦實體產業振經濟　支持政府借債指投資有回報

香港身陷巨額財赤，港府振興經濟政策未見顯注成果。廠商會會長盧金榮在專訪中指，香港傳統金融、旅遊和地產行業外圍影響較大，人工智能、健康科技等新產業需時才見成果，建議政府推出傾斜政策鼓勵投資重點產業，「而家係需要干預，因為你需要發展重點嘅產業」，並支持政府透過借債投資產業，「有回報嘅投資，係可以接受」。
記者︰曾偉龍
廠商會會長盧金榮在《am730》專訪中表示，近年全球經濟模式轉變，聚焦創新科技，疫後暴露了香港經濟結構單一的風險，急需注入新質生產力，邁向新型工業化和國際創科中心定位。他解釋，香港經濟過往注重發展傳統的金融、旅遊和地產行業，傳統優勢產業受外圍影響較大，金融業近年受制於疫情和國際市場，房地產市場過去數年狂跌，旅遊業亦因旅客消費模式改變而收入減少，最重要的三個行業向下行，「如果本地有實體產業，多一瓣，簡單啲，安全啲」。
盧金榮表示，香港去工業化多時，產業遷走，重新建立需時，港府2015年提出再工業化，2022年提出香港創新科技發展藍圖，確定發展創新工業的願景，香港投資管理有限公司亦在生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數字化與升級轉型、未來與可持續發展共5個板塊投資620億元，可見政府已有方向，亦在新產業投入很多資源。
盧金榮︰重點發展產業需干預
北部都會區以「國際創科新城」為定位，據報港澳辦主任夏寶龍亦要求加速北都發展。盧金榮表示，融入大灣區必然是香港未來大方向，香港需從中找到自身定位，發揮功能，而北都是香港對大灣區和深圳的切入點，政府需要有特別政策和制度創新，加快發展。
他認為，港府不能用舊有方法發展產業，因中央政府已確立香港「八大中心」定位，包括金融、創新和文化等，「國家已經有（規劃）擺咗喺度，設計好大灣區」，故港府應推出傾斜政策，重點發展，「以前政府係積極不干預政策，而家係需要干預，因為你需要發展重點嘅產業」。
盧金榮表示，要吸引商家投資北都，需要對上述5個板塊新產業有傾斜政策，給予優惠，並協助解決產業落地遇到的問題，「如果你要吸引佢嚟香港，發展你嘅產業，就要有啲傾斜政策，唔好擔心成日俾人話乜嘢官商勾結……要整體大嘅策略去行，你有乜新改革、新傾斜去發展呢啲產業，咁先會發展得快，如果唔係，就成日撠住撠住」，舉例杭州有政策支持，孕育出DeepSeek，「深圳唔會做，有政策，就培育到呢啲產業出來」。
盧金榮︰需鞏固金融旅遊地產業
地價收益減少，政府收入大減，盧金榮認為，在新產業轉型成功前，最直接是鞏固金融、旅遊和地產三個現有產業，強調新產業不會取代原有產業，「政府需要有政府政策，地產就好明顯係政府政策，控制到地價，另外係銀行貸款成本高、息口高，令香港投資比較少」。
對於經濟轉型時間，盧金榮指難以估計，「時間係耐，冇乜嘢係快，但你唔做長遠規劃，就一直冇」。對於政府發債，他認為政府發債是做有回報的投資，可以接受，亦需要思考如何吸引投資。