廠商會盧金榮專訪｜加關稅對港商影響微　促港府重啟快速溝通機制助應變

美國率先向內地及香港貨品加徵10%關稅，廠商會會長盧金榮在專訪中表示，香港出口美國的香港製造貨品去年只佔60億元，佔香港每年出入口9.5萬億元總值的很少部分，實際影響微，加上港商落實「中國加N」策略，分散供應鏈，影響較2018年的關稅戰1.0更低。但他希望政府重啟在關稅戰1.0時曾設立的快速溝通機制，讓廠商及早應付關稅戰的最新發展，並與更多國家訂自由貿易協定。 記者︰曾偉龍 廠商會會長盧金榮接受《am730》專訪時表示，香港廠商在特朗普1.0時代時已開展「中國加1」策略，後來擴展至「中國加N」，將供應鏈從內地分散至其他國家，加上美國今次加關稅幅度為10%，低於上次關稅戰的7%至25%，對港商的影響較上次為細，「（特朗普）上任前我哋都預咗，已經做咗準備」。他指，2017年至2024年間，香港出口貿易總額增加18%，但香港對歐美減少7%，對東盟出口增加38%，出口墨西哥增加40%，港商的應對已減低貿易戰影響。

盧金榮指港商受影響微 至於美國針對「香港製造」貨品的10%關稅，盧金榮指，相關貨值每年僅佔60億元，對比香港每年9.5萬億元出入口貨值，僅佔很少部分，涉及產品價值較高的飾物、儀器和珠寶等，「10%（加幅）亦比較溫和，高價值嘅產品到美國仍有價錢調整，雙方出口商、入口商會承擔少少，主要影響『香港製造』呢一班廠家」。 轉出口方面，盧金榮稱，香港轉出口美國的貨值每年約3,000億元，而中國內地經香港轉出口美國每年僅有1,500億元貨值，會受到加徵關稅影響，相較香港每年9.5萬億元出入口貨值，比例亦不高。 至於香港獨立關稅區待遇被取消，盧金榮表示，香港獨立關稅區待遇的資格是受世界貿易組織和聯合國認可的，但美國2020年單方面取消香港的特殊待遇，「大家成日覺得佢（美國）一講，就全世界都覺得我哋係冇咗呢個待遇（獨立關稅區），其實淨係得美國係咁諗」，並不影響其他國家的貨品轉口美國。 他又指，港府正就美國向香港產品加關稅向世貿申訴，成功率未知，上次港府在「香港製造」標籤事件中亦勝訴，「美國就好惡，唔理你……判咗佢唔啱，佢唔做係佢問題」，雖然勝訴亦難扭轉美國措施，但企業日後採取法律行動時則有據可依。

盧金榮促增簽自貿協定 為協助港商減少受到關稅戰衝擊，盧金榮希望港府繼續開發新興市場，透過中小企業市場推廣基金支持廠商，並與更多國家和地區簽署自由貿易協定，目前香港已參加8項協定，涉及逾20國家，有助中小企做生意。他又指，今次關稅戰的特色是出手很快，「快到佢（美國）自己都亂……（拒收）包裹細節係點呢，佢下面行政都未做到，我哋更加唔知係乜」，故港府應重啟與各大商會的快速溝通機制，盡快向商界傳遞從對方海關、行政部門獲取的資訊，讓業界及早應變部署，同時亦讓政府了解廠商困難。 他又指，廠商自身亦要加強產品升級轉型，因有技術性和獨特性的貨品議價能力較高，廠商會亦會支持企業升級轉型和做品牌，「做品牌，加少少價，消費者都會同你買」。