廠商會盧金榮專訪｜料特朗普關稅戰持久　貿易壁壘下自由港危中或有機

特朗普上場為全球經濟帶來不穩，關稅戰料成外貿主調。廠商會會長盧金榮接受專訪時表示，特朗普2.0時代的關稅戰將是持久戰，美國會逐一向有貿易逆差的經濟體加徵關稅和談判，有可能令各國向中國靠攏，而香港的免稅自由港身份或於全球貿易壁壘中得益，亦可助內地企業出海，扮演國際供應鏈管理中心角色，協助內地產品做檢測認證和科技轉化，或危中有機。
記者︰曾偉龍
廠商會會長盧金榮早前接受《am730》專訪時表示，特朗普2.0時代捲土重來，關稅戰再起，預料與特朗普1.0時代的「慢慢調查，再打關稅」不同，今次特朗普用行政命令出招，更急更快，「討價還價，隨時簽，隨時收又得」，干擾供應鏈，「最大影響係不確定性」。他續指，特朗普今次用關稅對付所有美國有貿易逆差或特普朗認為對美國存有貿易不公的國家，「係全面性，唔只針對中國同香港」。
他表示，特朗普為求與其他國家達到貿易平衡，將頻常使用關稅「武器」，「佢冇乜好用，關稅係佢（招數）……佢人口多，買嘢多，有話語權」，且料關稅戰將陷入持久戰，「佢目標係貿易平衡，佢做唔到，就會繼續用呢樣嘢（關稅戰）」，而且美國亦希望用關稅保護國內生產，將生產線帶回本土，「我覺得比較難，唔係所有嘢適合去美國」。
盧金榮料中國理性願與美談判
對於貿易戰預期演進，盧金榮相信，在4月1日美國完成與各國的貿易調查前，特朗普仍會主動出招，「（假如）加你25%，獅子開大口，好多地區會走去同佢傾」，美國會與不同國家地區逐一談判，4月後便視乎進展，「有冇妥協嘅地方，有嘅，就可能取消關稅，或者減少加幅，但某啲對佢重要嘅（鋼、鋁），唔理係你咪盟友，始終都會加」，然後各國可能出招反擊，產生全球範圍的關稅戰，令物價上升，減低貨品需求，影響全球經濟增長動能。
中國是美國關稅戰的重點目標，盧金榮表示，今次中國已對美國進口貨品加稅，並調查谷歌公司，屬反擊和爭取籌碼，以便日後談判，而參考特朗普1.0時代的關稅戰，中國表現很理性，考慮到自身經濟和貿易戰俱傷，不會有很嚴厲的反制措施，「大家做好多出入口，唔只係佢國家嘅商人，我國家嘅商人都會受影響」，但對比特朗普1.0時代中國科技受美國壓制，現時中國有DeepSeek、小米和華為等，加上芯片出口量增大，在科技層面上談判有有利條件。
另一方面，盧認為，隨住一帶一路、南半球經濟發展，部分國家或在關稅戰中靠攏中國，因為去年中國全年貿易額達6.16萬億元美金，已超出美國的5.33萬億元美金；至於美國拉攏盟友用貿易戰圍堵中國的機會不大，因為歐美之間亦有關稅戰，因應保護國內行業向不同國家加稅，例如歐盟可能對中國汽車徵重稅。
盧︰香港可扮演國際供應鏈管理中心角色
對於香港，盧金榮認為，在全球貿易戰中，香港外部風險高於內部，但危中有機，雖然美國加關稅和貿易戰帶來危險，但供應鏈重組，中間部分供應鏈增加，內地要轉型，企業要出海，分散市場，均為香港帶來機會，讓香港扮演國際供應鏈管理中心角色，因為香港有地理和一國兩制優勢，有自由貿易港地位，可借助稅制和專業服務，協助內地企業走出去，舉例廠商會亦正協助內地產品做檢測認證和科技轉化。他又指，香港是貿易自由港，即使美國貨來港亦不用打稅，在貿易壁壘林立的貿易戰中，香港免稅港亦是一種優勢。