廠商會盧金榮專訪｜料特朗普關稅戰持久　貿易壁壘下自由港危中或有機

特朗普上場為全球經濟帶來不穩，關稅戰料成外貿主調。廠商會會長盧金榮接受專訪時表示，特朗普2.0時代的關稅戰將是持久戰，美國會逐一向有貿易逆差的經濟體加徵關稅和談判，有可能令各國向中國靠攏，而香港的免稅自由港身份或於全球貿易壁壘中得益，亦可助內地企業出海，扮演國際供應鏈管理中心角色，協助內地產品做檢測認證和科技轉化，或危中有機。

記者︰曾偉龍

廠商會會長盧金榮早前接受《am730》專訪時表示，特朗普2.0時代捲土重來，關稅戰再起，預料與特朗普1.0時代的「慢慢調查，再打關稅」不同，今次特朗普用行政命令出招，更急更快，「討價還價，隨時簽，隨時收又得」，干擾供應鏈，「最大影響係不確定性」。他續指，特朗普今次用關稅對付所有美國有貿易逆差或特普朗認為對美國存有貿易不公的國家，「係全面性，唔只針對中國同香港」。

他表示，特朗普為求與其他國家達到貿易平衡，將頻常使用關稅「武器」，「佢冇乜好用，關稅係佢（招數）……佢人口多，買嘢多，有話語權」，且料關稅戰將陷入持久戰，「佢目標係貿易平衡，佢做唔到，就會繼續用呢樣嘢（關稅戰）」，而且美國亦希望用關稅保護國內生產，將生產線帶回本土，「我覺得比較難，唔係所有嘢適合去美國」。